https://1prime.ru/20260429/oreshkin-869540996.html

Орешкин назвал причину конфликта вокруг Ирана

Иран захотел нарастить роль в торговом транзите между Россией и странами Южной Азии, поэтому попал под давление США, заявил замглавы администрации президента...

2026-04-29T14:33+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83721/27/837212767_0:191:2965:1858_1920x0_80_0_0_9aa151c32e07f1e183701725e58ca4e8.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Иран захотел нарастить роль в торговом транзите между Россией и странами Южной Азии, поэтому попал под давление США, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая "OD Campfire: молодежная встреча" в НЦ "Россия". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. По словам Орешкина, структура мировой торговли меняется, и роль стран Глобального Юга растет. "Модель, когда все взаимоотношения - финансовые, технологические, торговые - проходят через посредников в странах "большой семерки", она постепенно уходит на второй план. Но все эти связи надо выстраивать постепенно, они за один день, к сожалению, не выстраиваются", - сказал Орешкин. Это касается и новых логистических маршрутов в торговле между странами Севера и Юга. "Например, Иран, который захотел играть большую роль в транзите между Россией и странами Южной Азии, попал под очень серьезное давление, потому что там очень много причин всех этих конфликтов – это, в том числе, попытка нарушить новые связи между экономиками", - отметил замглавы администрации президента. Например, у Ирана есть выход на Каспийское море, что может облегчить торговлю России с Пакистаном. Вместе с тем Орешкин уверен, что именно Южная Азия становится центром экономического мира, и торговые потоки будут выстроены вокруг Южной Азии, а не вокруг Европы. "И все эти процессы, они еще раз шаг за шагом происходят и будут происходить дальше, ничто их не остановит", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

