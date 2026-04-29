Орешкин назвал причину конфликта вокруг Ирана - 29.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260429/oreshkin-869540996.html
Иран захотел нарастить роль в торговом транзите между Россией и странами Южной Азии, поэтому попал под давление США, заявил замглавы администрации президента... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T14:33+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Иран захотел нарастить роль в торговом транзите между Россией и странами Южной Азии, поэтому попал под давление США, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая "OD Campfire: молодежная встреча" в НЦ "Россия". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. По словам Орешкина, структура мировой торговли меняется, и роль стран Глобального Юга растет. "Модель, когда все взаимоотношения - финансовые, технологические, торговые - проходят через посредников в странах "большой семерки", она постепенно уходит на второй план. Но все эти связи надо выстраивать постепенно, они за один день, к сожалению, не выстраиваются", - сказал Орешкин. Это касается и новых логистических маршрутов в торговле между странами Севера и Юга. "Например, Иран, который захотел играть большую роль в транзите между Россией и странами Южной Азии, попал под очень серьезное давление, потому что там очень много причин всех этих конфликтов – это, в том числе, попытка нарушить новые связи между экономиками", - отметил замглавы администрации президента. Например, у Ирана есть выход на Каспийское море, что может облегчить торговлю России с Пакистаном. Вместе с тем Орешкин уверен, что именно Южная Азия становится центром экономического мира, и торговые потоки будут выстроены вокруг Южной Азии, а не вокруг Европы. "И все эти процессы, они еще раз шаг за шагом происходят и будут происходить дальше, ничто их не остановит", - заключил он.
Орешкин: Иран захотел нарастить роль в торговом транзите и попал под давление США

