Пауэлл продолжит работу в совете управляющих ФРС США - 29.04.2026, ПРАЙМ
Пауэлл продолжит работу в совете управляющих ФРС США
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что после завершения срока полномочий на посту председателя 15 мая он продолжит работу в совете управляющих финансового... | 29.04.2026, ПРАЙМ
экономика
финансы
мировая экономика
сша
джером пауэлл
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 апр – ПРАЙМ. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что после завершения срока полномочий на посту председателя 15 мая он продолжит работу в совете управляющих финансового регулятора США. "Я продолжу исполнять обязанности управляющего в течение срока, который еще предстоит определить. На посту управляющего я планирую держаться в тени", - сказал Пауэлл во время пресс-конференции. Полномочия Пауэлла истекают 15 мая, однако в совете управляющих он может оставаться до 2028 года. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку. В начале марта администрация США официально направила на утверждение в сенат кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС. Ранее он был членом совета управляющих ФРС.
https://1prime.ru/20260429/usa-869556521.html
сша
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп
© Фото : Federal ReserveПредседатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр – ПРАЙМ. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что после завершения срока полномочий на посту председателя 15 мая он продолжит работу в совете управляющих финансового регулятора США.
"Я продолжу исполнять обязанности управляющего в течение срока, который еще предстоит определить. На посту управляющего я планирую держаться в тени", - сказал Пауэлл во время пресс-конференции.
Полномочия Пауэлла истекают 15 мая, однако в совете управляющих он может оставаться до 2028 года. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.
В начале марта администрация США официально направила на утверждение в сенат кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС. Ранее он был членом совета управляющих ФРС.
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Биржи США ускорили снижение после публикации решения ФРС
Вчера, 22:02
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАДжером ПауэллДональд Трамп
 
 
