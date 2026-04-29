Сколько раз пенсии вырастут в 2027 году на самом деле

В информационном пространстве закрепилась формула о двух индексациях пенсий в 2027 году, однако на практике механизм повышения выплат не столь однозначен и... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T03:03+0300

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. В информационном пространстве закрепилась формула о двух индексациях пенсий в 2027 году, однако на практике механизм повышения выплат не столь однозначен и будет зависеть от категории получателя. О том, сколько раз вырастут пенсии и кто получит прибавку, агентству “Прайм” рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.По словам парламентария, дважды повысят только страховые пенсии. С 1 февраля они вырастут на уровень инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля — дополнительно с учетом роста доходов бюджета Социального фонда и разницы между ростом средней зарплаты и инфляцией. При этом параллельно по закону № 166-ФЗ с 1 апреля 2027 года будут проиндексированы социальные пенсии и часть выплат по государственному пенсионному обеспечению — коэффициент здесь привязан к росту прожиточного минимума пенсионера за прошлый год."У работающих пенсионеров есть третий источник прибавки. Помимо общей февральской и апрельской индексации, ежегодно 1 августа Социальный фонд проводит беззаявительный перерасчёт по страховым взносам, поступившим от работодателя за предыдущий год. Прибавка ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами", — пояснил депутат.Отдельные правила действуют для специальных категорий. Доплаты бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации (по закону № 155-ФЗ) и работникам угольной промышленности (по закону № 84-ФЗ) пересматриваются четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. При этом размер доплаты зависит от среднемесячного заработка по профессии и стажа в отрасли.Военные пенсии живут по закону № 4468-1: их размер привязан к денежному довольствию военнослужащих, и увеличение происходит по отдельному графику— например, с 1 октября 2026 года они выросли на 4%. Таким образом, вместо двух индексаций в 2027 году фактически действует пять самостоятельных порядков повышения пенсионных выплат в зависимости от категории получателя, заключил Говырин.

