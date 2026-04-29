"Решающий ход": на Западе высказались после переговоров Путина и Аракчи - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Решающий ход": на Западе высказались после переговоров Путина и Аракчи
SC: поездка главы МИД Ирана в Россию оказала значительное влияние на конфликт с США

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Россию и его консультации с российским лидером Владимиром Путиным свидетельствуют о значительных изменениях в динамике противостояния с США, сообщает геополитический аналитик Пепе Эскобар в своем материале для Strategic Culture.
"Сейчас крайне важен стратегический аспект – и необходимо извлечь выгоду из фактического стратегического поражения, которое Иран нанес американцам. <…> Тегеран сделал решающий ход. <…> Прежняя модель переговоров мертва. <…> Результаты поездки Аракчи оказались просто сногсшибательны", — комментирует обозреватель дипломатическое турне Аракчи.
"Как крысы": в США сообщили об ударе Вэнса и Рубио по Трампу из-за Ирана
Как отмечается в статье, данными действиями Иран демонстрирует приверженность дипломатическому решению конфликта, тогда как США продолжают курс на эскалацию и усиливают давление. По мнению Эскобара, визит Аракчи в Россию подтвердил высокий уровень двухстороннего партнерства и сосредоточенность на результативности.
Встреча главы российского государства с руководителем внешнеполитического ведомства Ирана прошла в понедельник в Санкт-Петербурге. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Москва проанализирует послания, полученные от Тегерана, а также те, которые поступили ранее от представителей США и Израиля.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова сыграть роль посредника в урегулировании иранского конфликта.
"Принять условия". В США сделали революционное заявление об Иране
