https://1prime.ru/20260429/peregovory-869530735.html

"Решающий ход": на Западе высказались после переговоров Путина и Аракчи

Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Россию и его консультации с российским лидером Владимиром Путиным свидетельствуют о значительных изменениях в динамике... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T07:13+0300

мид

аббас аракчи

иран

мировая экономика

сша

владимир путин

тегеран

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/17/858802787_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_55d5abdff1b339ce1fb24deea40cfd40.jpg

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Россию и его консультации с российским лидером Владимиром Путиным свидетельствуют о значительных изменениях в динамике противостояния с США, сообщает геополитический аналитик Пепе Эскобар в своем материале для Strategic Culture."Сейчас крайне важен стратегический аспект – и необходимо извлечь выгоду из фактического стратегического поражения, которое Иран нанес американцам. <…> Тегеран сделал решающий ход. <…> Прежняя модель переговоров мертва. <…> Результаты поездки Аракчи оказались просто сногсшибательны", — комментирует обозреватель дипломатическое турне Аракчи.Как отмечается в статье, данными действиями Иран демонстрирует приверженность дипломатическому решению конфликта, тогда как США продолжают курс на эскалацию и усиливают давление. По мнению Эскобара, визит Аракчи в Россию подтвердил высокий уровень двухстороннего партнерства и сосредоточенность на результативности.Встреча главы российского государства с руководителем внешнеполитического ведомства Ирана прошла в понедельник в Санкт-Петербурге. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Москва проанализирует послания, полученные от Тегерана, а также те, которые поступили ранее от представителей США и Израиля.В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова сыграть роль посредника в урегулировании иранского конфликта.

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

