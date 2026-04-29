Россия рассчитывает на продуктивные контакты с ОАЭ, заявил Песков

Россия рассчитывает на продуктивные контакты с ОАЭ, заявил Песков

2026-04-29T12:57+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на продолжение продуктивных, конструктивных и эффективных контактов с ОАЭ, в том числе и в рамках энергодиалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Имея весьма и весьма конструктивные и дружественные отношения с Абу-Даби, мы, конечно, рассчитываем на продолжение весьма продуктивных, конструктивных и эффективных контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе и в рамках энергодиалога", - сказал Песков журналистам. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.

россия, оаэ, абу-даби, дмитрий песков, опек, мид