Песков: Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не завершит работу формата - 29.04.2026, ПРАЙМ
Песков: Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не завершит работу формата
2026-04-29T13:04+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. "Мы хотели бы на это надеяться",- сказал Песков, отвечая на вопрос, о том, считает ли Кремль, что выход ОАЭ из ОПЕК + не означает конца ОПЕК+ как объединения стран.
РОССИЯ, ОАЭ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, ОПЕК, МИД
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
"Мы хотели бы на это надеяться",- сказал Песков, отвечая на вопрос, о том, считает ли Кремль, что выход ОАЭ из ОПЕК + не означает конца ОПЕК+ как объединения стран.
 
