https://1prime.ru/20260429/peskov-869539385.html
Песков: Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не завершит работу формата
Песков: Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не завершит работу формата - 29.04.2026, ПРАЙМ
Песков: Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не завершит работу формата
Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T13:04+0300
2026-04-29T13:04+0300
2026-04-29T13:04+0300
россия
оаэ
москва
рф
дмитрий песков
опек
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82771/56/827715600_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa1949861ba679897a11f434fd56b415.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. "Мы хотели бы на это надеяться",- сказал Песков, отвечая на вопрос, о том, считает ли Кремль, что выход ОАЭ из ОПЕК + не означает конца ОПЕК+ как объединения стран.
оаэ
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82771/56/827715600_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4cb4139e3239e83478b5758475daa1b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, москва, рф, дмитрий песков, опек, мид
РОССИЯ, ОАЭ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, ОПЕК, МИД
Песков: Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не завершит работу формата
Песков: Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не завершит работу формата