В Минсельхозе оценили ситуацию с посевной в России
В Минсельхозе оценили ситуацию с посевной в России - 29.04.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе оценили ситуацию с посевной в России
Ситуация с посевной в России рабочая, сев проводится в соответствии с плановыми задачами, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Андрей...
2026-04-29T14:21+0300
2026-04-29T14:21+0300
2026-04-29T14:21+0300
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - ПРАЙМ. Ситуация с посевной в России рабочая, сев проводится в соответствии с плановыми задачами, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. "В целом ситуация рабочая. Сев проводим в соответствии с плановыми задачами", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. Разин отметил, что погода вносит определенные коррективы, при этом планы посевных площадей ведомство не пересматривает. Всего в этом году под яровые культуры планируется отвести около 56 миллионов гектаров, общая посевная площадь увеличится до 83 миллионов гектаров. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
сельское хозяйство, россия, минеральные воды
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минеральные Воды
В Минсельхозе оценили ситуацию с посевной в России
Разин: сев в России проводится в соответствии с плановыми задачами
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - ПРАЙМ. Ситуация с посевной в России рабочая, сев проводится в соответствии с плановыми задачами, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин.
"В целом ситуация рабочая. Сев проводим в соответствии с плановыми задачами", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
Разин отметил, что погода вносит определенные коррективы, при этом планы посевных площадей ведомство не пересматривает.
Всего в этом году под яровые культуры планируется отвести около 56 миллионов гектаров, общая посевная площадь увеличится до 83 миллионов гектаров.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах
с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.