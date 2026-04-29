Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе оценили ситуацию с посевной в России - 29.04.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе оценили ситуацию с посевной в России
Ситуация с посевной в России рабочая, сев проводится в соответствии с плановыми задачами, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Андрей... | 29.04.2026, ПРАЙМ
14:21 29.04.2026
 
В Минсельхозе оценили ситуацию с посевной в России

Разин: сев в России проводится в соответствии с плановыми задачами

Посевная риса в Краснодарском крае. Архивное фото
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - ПРАЙМ. Ситуация с посевной в России рабочая, сев проводится в соответствии с плановыми задачами, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин.
"В целом ситуация рабочая. Сев проводим в соответствии с плановыми задачами", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
Разин отметил, что погода вносит определенные коррективы, при этом планы посевных площадей ведомство не пересматривает.
Всего в этом году под яровые культуры планируется отвести около 56 миллионов гектаров, общая посевная площадь увеличится до 83 миллионов гектаров.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
