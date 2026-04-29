В Минсельхозе оценили ситуацию с посевной в России

Ситуация с посевной в России рабочая, сев проводится в соответствии с плановыми задачами, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Андрей...

2026-04-29T14:21+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - ПРАЙМ. Ситуация с посевной в России рабочая, сев проводится в соответствии с плановыми задачами, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. "В целом ситуация рабочая. Сев проводим в соответствии с плановыми задачами", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. Разин отметил, что погода вносит определенные коррективы, при этом планы посевных площадей ведомство не пересматривает. Всего в этом году под яровые культуры планируется отвести около 56 миллионов гектаров, общая посевная площадь увеличится до 83 миллионов гектаров. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.

