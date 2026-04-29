Правительство обсудит изменения в закон об автономных учреждениях

2026-04-29T00:22+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит законопроект об изменении пропорций участия членов наблюдательных советов автономных учреждений для повышения прозрачности и эффективности их управления, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "Об автономных учреждениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на изменение в части установленных пропорций участия в наблюдательном совете его членов для обеспечения сбалансированности, прозрачности и эффективности управления автономными учреждениями.

