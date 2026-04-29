"Останетесь одни": в США пригрозили Латвии и Эстонии из-за войны с Россией

Странам Прибалтики и Северной Европы не следует стремиться к конфликту с Россией, рассчитывая на военную поддержку от Соединенных Штатов, заявил отставной...

2026-04-29T07:15+0300

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Странам Прибалтики и Северной Европы не следует стремиться к конфликту с Россией, рассчитывая на военную поддержку от Соединенных Штатов, заявил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в разговоре с профессором Гленном Диесеном."Если вы вступите в войну с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте войны с Россией!" — призвал военный.Уилкерсон также охарактеризовал политику некоторых европейских стран, направленную на эскалацию конфликта с Россией, как саморазрушительную, и посоветовал не рассчитывать на помощь Вашингтона в случае начала военных действий.В последние годы Россия наблюдает за беспрецедентной активностью НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.В Министерстве иностранных дел России не раз отмечали, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но исключительно на равноправной основе, при условии, что Запад откажется от курса милитаризации континента.

