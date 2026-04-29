https://1prime.ru/20260429/pribyl-869525710.html

Чистая прибыль Visa в I полугодии выросла на 22,4%

2026-04-29T00:58+0300

финансы

бизнес

экономика

сша

visa

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869525710.jpg?1777413516

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого полугодия 2025-2026 финансового года (закончилось 31 марта) увеличилась на 22,4% - до 11,874 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 6,17 доллара с 4,9 доллара годом ранее. Выручка выросла на 15,8% в годовом выражении - до 22,131 миллиарда долларов. Только во втором квартале фингода чистая прибыль компании поднялась на 31,5% в годовом выражении - до 6,021 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию при этом поднялась до 3,14 доллара с 2,32 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль достигла 3,31 доллара при прогнозе в 3,1 доллара. Выручка выросла на 17,1% в годовом выражении - до 11,23 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 10,75 миллиарда. Объем платежей в минувшем квартале вырос на 9%. Бумаги Visa после закрытия основных торгов в США дорожают на 5,4%. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

