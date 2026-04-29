Чистая прибыль Starbucks в I полугодии сократилась на 31%

2026-04-29T01:13+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks по итогам первого полугодия 2025-2026 финансового года (завершилось 29 марта) сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 804 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,7 доллара против 1,02 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 7,1% и составила 19,447 миллиарда долларов. По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен поднялась на 33% в годовом выражении - до 510,9 миллиона долларов. Разводненная прибыль Starbucks на акцию выросла до 0,45 доллара с 0,34 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 8,8% - до 9,532 миллиарда долларов, прогноз составлял 9,12 миллиарда. За второй квартал компания открыла лишь 11 новых кофеен по сравнению с 213 открытыми за аналогичный период прошлого фингода. Акции Starbucks после закрытия основных торгов в США дорожают на 5,3%. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет более 41 тысячей кофеен по всему миру.

