Чистая прибыль Robinhood в I квартале выросла на 4,2% - 29.04.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Robinhood в I квартале выросла на 4,2%
2026-04-29T01:38+0300
Экономика, США, Robinhood
Чистая прибыль Robinhood в I квартале выросла на 4,2%

Чистая прибыль Robinhood в I квартале выросла на 4,2% - до 350 миллионов долларов

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американской брокерской компании Robinhood, в первом квартале увеличилась на 4,2% - до 350 миллионов долларов, следует из пресс-релиза компании.
Разводненная прибыль на акцию Robinhood за отчетный период составила 0,38 доллара против 0,37 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 15,1% - до 1,067 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза аналитиков в 1,17 миллиарда.
Акции Robinhood дешевеют после закрытия основных торгов в США на 8,3%.
Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) - дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.
 
