https://1prime.ru/20260429/pribyl-869532097.html

Чистая прибыль Vale в I квартале выросла на 35,8 процента

2026-04-29T07:49+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869532097.jpg?1777439283

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль Vale, приходящаяся на акционеров, составила в прошлом квартале 1,893 миллиарда долларов, что на 35,8% выше показателя годом ранее, говорится в финансовой отчетности этой бразильской горнодобывающей компании. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 0,44 доллара с 0,33 доллара годом ранее. Операционная прибыль выросла на 32% в годовом выражении, до 2,375 миллиарда долларов, а выручка - на 14%, до 9,258 миллиарда. Капитальные затраты за квартал составили 1,089 миллиарда долларов, сократившись на 7% в годовом выражении. Компания Vale была основана в 1942 году, это один из крупнейших в мире поставщиков железной руды и никеля. Штаб-квартира компании расположена в Бразилии. Штат сотрудников составляет около 174 тысяч человек.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, бразилия, vale