Чистая прибыль Vale в I квартале выросла на 35,8 процента
2026-04-29T07:49+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль Vale, приходящаяся на акционеров, составила в прошлом квартале 1,893 миллиарда долларов, что на 35,8% выше показателя годом ранее, говорится в финансовой отчетности этой бразильской горнодобывающей компании. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 0,44 доллара с 0,33 доллара годом ранее. Операционная прибыль выросла на 32% в годовом выражении, до 2,375 миллиарда долларов, а выручка - на 14%, до 9,258 миллиарда. Капитальные затраты за квартал составили 1,089 миллиарда долларов, сократившись на 7% в годовом выражении. Компания Vale была основана в 1942 году, это один из крупнейших в мире поставщиков железной руды и никеля. Штаб-квартира компании расположена в Бразилии. Штат сотрудников составляет около 174 тысяч человек.
