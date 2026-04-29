Путин проведет переговоры с президентом Конго Сассу-Нгессо - 29.04.2026, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с президентом Конго Сассу-Нгессо
00:18 29.04.2026
 

Путин проведет переговоры с президентом Конго Сассу-Нгессо

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений и международные темы.
Лидер Конго прибыл в Россию накануне с государственным визитом. На переговорах в Москве лидеры обсудят широкий круг вопросов дальнейшего развития дружественных российско-конголезских связей в различных областях, а также обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.
ДРУЖЕСТВЕННОЕ КОНГО
Путин и Сассу-Нгессо регулярно проводят переговоры. В прошлом году лидеры встречались дважды: в Москве на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и в Пекине, на празднованиях 80-летия окончания Второй мировой войны. Путин отмечал, что Конго - проверенный временем друг и партнер России, кроме того, отмечал солидарность Москвы и Браззавиля в подходах к решению многих глобальных вопросов.
Страны связывают стабильные торговые отношения, работа над увеличением взаимной торговли продолжается. Российской стороной был подготовлен план развития торгово-экономического и социального сотрудничества на период до 2028 года включительно.
Россия и Конго обсуждают совместные энергетические проекты, в том числе разработку углеводородных месторождений, в будущем - строительство малых гидроэлектростанций, малой атомной электростанции, об этом сообщал вице-премьер РФ Александр Новак.
Особые отношения страны связывают в сфере образования: в РФ проходят обучения несколько сотен конголезских студентов. Кроме того, РФ и Конго развивают сотрудничество в сфере обороны, в том числе в подготовке конголезских военных кадров и оснащении правоохранительных органов.
САММИТ РОССИЯ-АФРИКА
Конго - постоянный участник форума Россия-Африка. Сассу-Нгессо принимал участие и в первом саммите в Сочи в 2019 году, и во втором, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2023 году.
Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве. В России отмечают, что мероприятия формата Россия-Африка укрепят всеобъемлющее сотрудничество Москвы с государствами Африки, а также определят новые контуры взаимодействия как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах. В МИД РФ подчеркивали, что именно Россия помогает африканскому континенту избавиться от разрушительного влияния колониализма и его современных проявлений. Именно в этих целях учрежден постоянный форум партнеров Россия-Африка.
Путин неоднократно отмечал, что Африка является надежным партнером России. Глава государства подчеркивал, что укрепление связей с континентом является одним из системных приоритетов российской внешней политики.
 
