Путин сообщил Трампу, что готов объявить перемирие ко Дню Победы

Перемирие может быть объявлено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T22:24+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Перемирие может быть объявлено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Владимир Путин проинформировал американского коллегу (президента США Дональда Трампа - ред.) о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу", - сказал он журналистам.

