"Смерть Украины". В Раде обрушились на Зеленского из-за нового скандала

"Смерть Украины". В Раде обрушились на Зеленского из-за нового скандала - 29.04.2026, ПРАЙМ

"Смерть Украины". В Раде обрушились на Зеленского из-за нового скандала

Ответственность за затяжной конфликт с Россией и масштабную коррупцию на Украине лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T23:45+0300

2026-04-29T23:45+0300

2026-04-29T23:45+0300

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ответственность за затяжной конфликт с Россией и масштабную коррупцию на Украине лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.Так он прокомментировал новые данные НАБУ по делу соратника главы киевского режима Тимура Миндича."Десятки миллиардов долларов, украденных Зеленским только на одном "деле". Таких дел на Украине — сотни! И вот очередные факты воровства на крови, на жизнях украинцев и, по сути, на жизни всей страны!" — обрушился с критикой он.По словам депутата, конфликт с Россией продолжается по воле Зеленского, поскольку он и его окружение извлекают из него огромные прибыли."Война, смерть Украины — это жизнь Зеленского!" — заключил Дмитрук.В среду "Украинская правда" опубликовала новые данные расследования НАБУ.Фигурант дела Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты.В частности, речь шла о компании FirePoint, производящей дальнобойные ударные дроны. Указывается, что она получает крупные контракты от Минобороны, однако при этом жалуется на недофинансирование и требует решить вопрос с поставками некачественных бронежилетов, которые государство не принимает. Умеров не возражает.Также опубликован диалог Миндича с Сергеем Шефиром, из которого следует, что депутаты Юрий Кисель и Александр Сова передают ему половину своих доходов.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, владимир зеленский, набу