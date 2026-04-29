"Смерть Украины". В Раде обрушились на Зеленского из-за нового скандала
"Смерть Украины". В Раде обрушились на Зеленского из-за нового скандала - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Смерть Украины". В Раде обрушились на Зеленского из-за нового скандала
Ответственность за затяжной конфликт с Россией и масштабную коррупцию на Украине лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
2026-04-29T23:45+0300
2026-04-29T23:45+0300
2026-04-29T23:45+0300
общество
украина
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577209_0:133:2935:1784_1920x0_80_0_0_00dafde7ccd74bbdd2cb42fba2b02e54.jpg
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ответственность за затяжной конфликт с Россией и масштабную коррупцию на Украине лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.Так он прокомментировал новые данные НАБУ по делу соратника главы киевского режима Тимура Миндича."Десятки миллиардов долларов, украденных Зеленским только на одном "деле". Таких дел на Украине — сотни! И вот очередные факты воровства на крови, на жизнях украинцев и, по сути, на жизни всей страны!" — обрушился с критикой он.По словам депутата, конфликт с Россией продолжается по воле Зеленского, поскольку он и его окружение извлекают из него огромные прибыли."Война, смерть Украины — это жизнь Зеленского!" — заключил Дмитрук.В среду "Украинская правда" опубликовала новые данные расследования НАБУ.Фигурант дела Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты.В частности, речь шла о компании FirePoint, производящей дальнобойные ударные дроны. Указывается, что она получает крупные контракты от Минобороны, однако при этом жалуется на недофинансирование и требует решить вопрос с поставками некачественных бронежилетов, которые государство не принимает. Умеров не возражает.Также опубликован диалог Миндича с Сергеем Шефиром, из которого следует, что депутаты Юрий Кисель и Александр Сова передают ему половину своих доходов.
https://1prime.ru/20260429/ukraina-869559699.html
https://1prime.ru/20260429/zelenskiy-869559421.html
общество , украина, владимир зеленский, набу
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ
"Смерть Украины". В Раде обрушились на Зеленского из-за нового скандала
Дмитрук: Зеленский отвечает за коррупцию и конфликт на Украине
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ответственность за затяжной конфликт с Россией и масштабную коррупцию на Украине лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
Так он прокомментировал новые данные НАБУ
по делу соратника главы киевского режима Тимура Миндича.
"Рухнет как карточный домик". На Западе испугались ситуации на Украине
"Десятки миллиардов долларов, украденных Зеленским
только на одном "деле". Таких дел на Украине
— сотни! И вот очередные факты воровства на крови, на жизнях украинцев и, по сути, на жизни всей страны!" — обрушился с критикой он.
По словам депутата, конфликт с Россией продолжается по воле Зеленского, поскольку он и его окружение извлекают из него огромные прибыли.
"Война, смерть Украины — это жизнь Зеленского!" — заключил Дмитрук.
В среду "Украинская правда" опубликовала новые данные расследования НАБУ.
Фигурант дела Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты.
В частности, речь шла о компании FirePoint, производящей дальнобойные ударные дроны. Указывается, что она получает крупные контракты от Минобороны, однако при этом жалуется на недофинансирование и требует решить вопрос с поставками некачественных бронежилетов, которые государство не принимает. Умеров не возражает.
Также опубликован диалог Миндича с Сергеем Шефиром, из которого следует, что депутаты Юрий Кисель и Александр Сова передают ему половину своих доходов.
Экс-премьер Украины рассказал, как Нетаньяху поставил Зеленского на место