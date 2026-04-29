Названы регионы с самым низким кредитным рейтингом - 29.04.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самым низким кредитным рейтингом
2026-04-29T01:47+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай вошли в топ-10 регионов России с самым низким кредитным рейтингом жителей по итогам марта, а вот лучше всего он в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В десятку регионов с самым низким кредитным рейтингом возглавили Тыва - 586 баллов, Карачаево-Черкесия - 628 баллов и Республика Алтай - 645 баллов. Пятерку антилидеров замыкают Забайкальский край (657 баллов) и Калмыкия (671 балл). Кроме того, в десятку вошли Ингушетия (674 балла), Бурятия (674 балла),Северная Осетия (677 баллов), Хакасия (680 баллов) и Кабардино-Балкарская Республика (682 балла). При этом максимальный рейтинг в марте продемонстрировали заемщики Москвы (780 баллов), Санкт-Петербурга (775 баллов) и Чувашии (769 баллов). В числе регионов с наилучшей платежной дисциплиной также были Севастополь, где кредитный рейтинг составил 759 баллов, Удмуртия с 754 баллами, Московская область с 753 баллами, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра с 750 баллами и Воронежская область с 749 баллами. Десятку замкнули Магаданская и Нижегородская области - 748 и 746 баллов соответственно. Также сообщается, что средний кредитный рейтинг жителей России в марте 2026 года незначительно снизился и составил 724 балла, что на 1 балл ниже февральского показателя (725 баллов). "Различия в кредитных рейтингах жителей регионов обусловлены двумя основными факторами: уровнем экономического развития территорий и спросом населения на кредитные продукты", - прокомментировал директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов. "Чем активнее экономика региона и выше спрос на заемные средства, тем больше у людей опыта взаимодействия с банками", - пояснил он. По словам Филиппова, поскольку кредитный рейтинг напрямую зависит от накопленного опыта заемщика, со временем различия будут сокращаться: жители регионов с пока еще невысокими показателями станут активнее пользоваться кредитами, что приведет к росту их финансовой грамотности и культуры кредитования, а значит, и к повышению кредитного рейтинга.
