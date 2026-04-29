Глава ФНС рассказал, в каких отраслях преобладают риски дробления компаний - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260429/riski-869539697.html
Глава ФНС рассказал, в каких отраслях преобладают риски дробления компаний
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/28/842322885_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1b2041b65b841f7f940fab8a6d1dfd3.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/28/842322885_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3d3a0ca6e0be4a8a1785798e9de0bc98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава ФНС РФ Даниил Егоров
Глава ФНС РФ Даниил Егоров - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Глава ФНС РФ Даниил Егоров. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Риски дробления компаний в основном преобладают в таких отраслях как торговля, строительство и логистика, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров.
"Отвечая на вопрос по отраслям - это торговля, строительство и логистика", - сказал он на правчасе в Совете Федерации, отвечая на вопрос о том, в каких сферах наблюдаются наибольшие риски дробления компаний.
При этом Егоров добавил, что риски в сфере ЖКХ тоже есть, но там ведомство действует крайне осторожно.
В России с 1 января стартовала амнистия для бизнеса за отказ от схем дробления. Компании и предприниматели, которые в 2022-2024 годах прибегали к искусственному дроблению бизнеса, чтобы платить меньше налогов, в 2025-2026 годах могут воспользоваться амнистией и списать суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов за использование таких схем.
Для того, чтобы воспользоваться амнистией, не нужно подавать заявлений: достаточно прекратить пользоваться необоснованными налоговыми льготами, перейдя со специальных на общий режим налогообложения.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала