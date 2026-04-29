Глава ФНС рассказал, в каких отраслях преобладают риски дробления компаний

2026-04-29T13:27+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Риски дробления компаний в основном преобладают в таких отраслях как торговля, строительство и логистика, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров. "Отвечая на вопрос по отраслям - это торговля, строительство и логистика", - сказал он на правчасе в Совете Федерации, отвечая на вопрос о том, в каких сферах наблюдаются наибольшие риски дробления компаний. При этом Егоров добавил, что риски в сфере ЖКХ тоже есть, но там ведомство действует крайне осторожно. В России с 1 января стартовала амнистия для бизнеса за отказ от схем дробления. Компании и предприниматели, которые в 2022-2024 годах прибегали к искусственному дроблению бизнеса, чтобы платить меньше налогов, в 2025-2026 годах могут воспользоваться амнистией и списать суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов за использование таких схем. Для того, чтобы воспользоваться амнистией, не нужно подавать заявлений: достаточно прекратить пользоваться необоснованными налоговыми льготами, перейдя со специальных на общий режим налогообложения.

