Глава ФНС рассказал, в каких отраслях преобладают риски дробления компаний
Риски дробления компаний в основном преобладают в таких отраслях как торговля, строительство и логистика, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ... | 29.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Риски дробления компаний в основном преобладают в таких отраслях как торговля, строительство и логистика, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров. "Отвечая на вопрос по отраслям - это торговля, строительство и логистика", - сказал он на правчасе в Совете Федерации, отвечая на вопрос о том, в каких сферах наблюдаются наибольшие риски дробления компаний. При этом Егоров добавил, что риски в сфере ЖКХ тоже есть, но там ведомство действует крайне осторожно. В России с 1 января стартовала амнистия для бизнеса за отказ от схем дробления. Компании и предприниматели, которые в 2022-2024 годах прибегали к искусственному дроблению бизнеса, чтобы платить меньше налогов, в 2025-2026 годах могут воспользоваться амнистией и списать суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов за использование таких схем. Для того, чтобы воспользоваться амнистией, не нужно подавать заявлений: достаточно прекратить пользоваться необоснованными налоговыми льготами, перейдя со специальных на общий режим налогообложения.
Глава ФНС Егоров: в торговле и логистике преобладают риски дробления компаний
