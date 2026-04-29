В Росконгрессе назвали главную причину интереса США к Гренландии - 29.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Гренландия, обладающая обширными запасами пресной воды, является стратегически важной целью для США из-за водного кризиса в отдельных штатах, говорится в докладе Росконгресса "Рынок пресной воды: природные запасы, технологии и геополитическая игра", с которым ознакомилось РИА Новости. "Притязания президента США Дональда Трампа на остров, принадлежащий Дании, служат источником напряженности в отношениях с Евросоюзом и ставят под угрозу устойчивость НАТО. В то время как американские штаты Калифорния и Невада столкнулись с водным кризисом, Гренландия, обладающая обширными запасами пресной воды, стала стратегически важной целью", - говорится в докладе. Авторы признают, что пока США не столкнулись с критическим дефицитом воды на федеральном уровне. "Однако Белый дом уже рассматривает геополитику как способ обеспечить ресурсную базу для будущих поколений", - говорится в документе. Отмечается, что вода покрывает около 71% поверхности Земли, а ее общий объем на планете составляет приблизительно 1,386 миллиарда кубических километров, но только около 2,5% из них — пресная вода. Из этой доли почти 69% сосредоточено в ледниках и ледяных шапках, еще порядка 30% водных запасов мира составляют подземные воды. На наиболее доступные поверхностные воды в озерах, реках и болотах приходится лишь около 1% пресной воды. Гренландия с площадью ледяного щита около 1,7 миллиона квадратных километров является крупнейшим резервуаром пресной воды в Северном полушарии. Множество более мелких ледников находятся на архипелаге Шпицберген, Канадском арктическом архипелаге, а также на российских архипелагах Новая Земля и Земля Франца‑Иосифа. В связи с этим авторы также ожидают усиления притязаний разных стран на Арктику и Антарктику как места концентрации огромных водных ресурсов. Самые большие запасы пресной воды за пределами Арктики и Антарктики находятся на так называемом "третьем полюсе" — обширном регионе в Азии, который охватывает Тибетское нагорье и окружающие его горные хребты, включая Гималаи, Гиндукуш, Каракорум, Памир и Тянь‑Шань. "Примерно 16-25% населения мира зависит от талой воды из этого региона", - говорится в докладе. По мнению экспертов, в мире сейчас формируется новый тип "ресурсной дипломатии", где именно вода выступает фактором геополитического влияния и контроля.
03:17 29.04.2026 (обновлено: 03:29 29.04.2026)
 
В Росконгрессе назвали главную причину интереса США к Гренландии

Росконгресс: Гренландия стала стратегически важной целью для США из-за водного кризиса

