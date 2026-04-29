Роспатент назвал лучшие изобретения для борьбы со стрессом

2026-04-29T02:17+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Эксперты Роспатента отобрали пять лучших изобретений российских ученых для борьбы со стрессом, среди них - шлем виртуальной реальности с программой психологической реабилитации и устройство для контроля кортизола, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Так, в Институте физики полупроводников Сибирского отделения РАН разработали устройство, с помощью которого можно точно контролировать уровень "гормона стресса" - кортизола. Ученые изобрели датчик со специальным пластырем: он собирает различные молекулы и биоматериал, такой как пот, для определения уровня кортизола в крови. "Устройство позволяет своевременно выявить стадию стресса и предотвратить всплески кортизола для успешной борьбы со стрессом", - объяснили в Роспатенте. Помимо этого, инженеры московской компании ООО "Киберли" создали шлем виртуальной реальности с программой психологической реабилитации. Надев VR-шлем, пользователь запускает программу в соответствии с тем диагнозом, который поставил психотерапевт, и начинает проходить различные этапы. "Таким образом, пациент учится "принимать" ситуацию и не реагировать на нее", - пояснили в Роспатенте. Кроме того, появилась технология, которая позволяет прогнозировать реакцию человека на стресс. Ее могут использовать для профессионального отбора военнослужащих и других сотрудников ведомств. Изобретение запатентовали ученые Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Так, человеку демонстрируют ряд видеозаписей, где иллюстрируются различные ситуации: нейтральная, конфликтная с угрозой чести и достоинству, конфликтная с угрозой физической безопасности, а также радостная. Во время демонстрации видео эксперты проводят регистрацию психофизиологических показателей с помощью электрокардиограммы и даже исследования слюны. Далее по полученным показателям прогнозируют тип реагирования на стресс. Не стоит на месте и фармакология. Сотрудники Воронежского государственного университета запатентовали эффективный для борьбы со стрессом лекарственный сбор. Он состоит из голубой синюхи, зверобоя, цветков конского каштана, щавелелистного горца. По сравнению с другими препаратами, этот сбор не сказывается на двигательной активности и не вызывает привыкания, отметили в Роспатенте. Есть и шипучие таблетки, которые растворяются в ванне и помогают пользователю восстановить ионный баланс. В их составе - цитрат магния, гидрокарбонат натрия и лимонная кислота, которые проникают в клетки и замедляют возбуждение центральной нервной системы. Средство разработали специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета.

