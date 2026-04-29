Межгосударственные отношения России и Республики Конго

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибудет в РФ с государственным визитом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Республики Конго. Двусторонние дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Конго (в 1969-1991 годах – Народная Республика Конго (НРК) были установлены 16 марта 1964 года. Республика Конго признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР 31 декабря 1991 года. Социалистическая ориентация Республики Конго в 1963-1992 годах являлась основой развития двусторонних связей с СССР по различным направлениям. Особая динамика им придавалась в ходе официальных визитов в Москву конголезских партийно-правительственных делегаций на высшем уровне в 1965, 1975 и 1981 годах. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посещал Советский Союз с официальным визитом в мае 1981 года. В ходе визита был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРК. В 1982 году Дени Сассу-Нгессо прилетал в Москву на похороны генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. С 1992 по 1997 год, в период нахождения у власти прозападно настроенного президента Паскаля Лиссубы, наблюдалось охлаждение отношений. Относительно регулярный характер сохранили политические консультации по линии МИД (сентябрь 1992 года, февраль и июнь 1994 года, апрель 1997 года), однако объем экономических и гуманитарных связей начал заметно сокращаться. В результате гражданской войны 1997-1998 годов двухсторонние связи были свернуты. В 1997 году пост главы государства вновь занял Дени Сассу-Нгессо, который выступил за возобновление многопланового сотрудничества с Россией во всех областях. В сентябре 2001 года в Москве был подписан Протокол о регулярных консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ Между странами поддерживается устойчивый политический диалог. В 2006 году президент РК Дени Сассу-Нгессо в качестве председателя Афросоюза принял участие в формате расширенного диалога саммита Группы восьми в Санкт-Петербурге. Знаковым событием в политическом диалоге двух стран стал официальный визит в Россию президента Конго Дени Сассу-Нгессо 12-14 ноября 2012 года. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в сфере экономики, энергетики, инфраструктуры и транспорта, а также вопросы гуманитарного сотрудничества. 21-24 мая 2019 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вновь посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы региональной повестки дня. 17 июня 2023 года государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба в составе миссии африканских миротворцев (ЮАР, Замбия, Сенегал, Коморы, Уганда, Конго, Египет) посетил Санкт-Петербург. Делегацию принял президент России Владимир Путин. В ходе переговоров обсуждались пути урегулирования ситуации вокруг Украины. 27-29 июля 2023 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка", который прошел в Санкт-Петербурге. 29 июля "на полях" саммита состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом РК Дени Сассу-Нгессо. 27 июня 2024 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Россию с официальным визитом. Президент России Владимир Путин вручил Дени Сассу-Нгессо орден Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго. 22-24 октября 2024 года Дени Сассу-Нгессо участвовал в саммите БРИКС в Казани (в формате "аутрич"/"БРИКС плюс"). 7 мая 2025 года президент России Владимир Путин встретился с президентом РК Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая Дени Сассу-Нгессо присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве. 3 сентября 2025 года Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо провели встречу в Пекине (Китай) "на полях" торжественных мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. 16 апреля 2026 года заместитель председателя правительства России Александр Новак в качестве главы российской делегации принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. 17 апреля в ходе своего рабочего визита Александр Новак встретился с Дени Сассу-Нгессо, а также провел переговоры с премьер-министром Республики Конго Анатолем Коллине Макоссо. В рамках визита Александр Новак также посетил территорию Русского дома в Браззавиле. На базе Протокола о консультациях между министерствами иностранных дел (2001) регулярно проходит "сверка часов" по глобальным и региональным вопросам. 4 июня 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Республику Конго. В ходе визита он был принят президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, а также провел переговоры с министром иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Жан-Клодом Гакоссо. 8 ноября 2024 года "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Сочи прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо. 14 октября 2025 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с министром иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо, находящимся в Москве для участия в церемонии вручения регалий участникам программы "Посол российского образования и науки". 19 декабря 2025 года "на полях" Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Каире (Египет) прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо. Развиваются межпарламентские связи, идет диалог по линии министерств и ведомств. 19-20 марта 2023 года в Москве, на площадке Государственной Думы РФ, прошла II Международная парламентская конференция "Россия - Африка". В рамках мероприятия 19 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем Сената парламента Республики Конго Пьером Нголо. 20 марта Пьер Нголо выступил на пленарном заседании конференции. Россия и Республика Конго осуществляют конструктивное взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2025 году двусторонний товарооборот между Россией и Республикой Конго достиг 280 миллионов долларов, с 2024 года он увеличился более чем вдвое. Структура торговли между Россией и Республикой Конго изменилась по сравнению с предыдущими годами. В 2021 году ключевыми статьями российского экспорта в Конго были пшеница и мюслин (смесь ржи и пшеницы), а также пластмассы, резина и шины. В 2023 году к этим товарам добавились сельскохозяйственная техника, удобрения и нефтепродукты. В 2025 году структура экспорта из России претерпела дальнейшие изменения, основными товарами стали горнодобывающее оборудование, электростанции и сельскохозяйственная техника. Это связано с развитием энергетических проектов, добычей углеводородов и модернизацией инфраструктуры в Конго, а также с растущим спросом на российские технологии и оборудование. Республика Конго традиционно экспортирует в Россию кофе, фрукты (бананы, ананасы и манго), ценную древесину и пиломатериалы, драгоценные камни (алмазы) и металлы (медь и кобальт), а также какао-бобы и продукты их переработки. По расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", потенциал российского экспорта в Республику Конго к 2030 году оценивается на уровне около 50 миллионов долларов. 26-28 сентября 2024 года в Москве прошло очередное заседание Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК). 22 декабря 2023 года было подписано Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Конго об использовании средств, поступающих в погашение задолженности РК перед Россией, на цели финансирования проектов в области развития на территории РК. Задолженность по выданным кредитам по состоянию на 27 января 2010 года составляла 29 647 484 миллиона долларов. Налаживаются контакты в нефтегазовой отрасли. В октябре 2019 года в рамках первого саммита Россия - Африка Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ, Афрэксимбанк и Национальное общество производителей бензина в Конго договорились о сотрудничестве по проекту строительства магистрального нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо. Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создадут совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%. Россия обязуется взять на себя поставку и логистику необходимой техники, материалов и специалистов для строительства нефтепровода, а также обучить граждан Конго для его эксплуатации. Строительство планируется завершить за три года. 28 сентября 2024 года Соглашение между правительством РФ и правительством РК о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода было подписано. Оно будет действовать в течение 30 лет. 7 июня 2025 года президент России подписал закон о ратификации Соглашения. Строительство планируется начать в 2026 году, завершить в течение трех лет, а ввод в эксплуатацию должен состояться к концу 2029 года. В 2019 году был подписан протокол о согласии между ПАО "Лукойл" и госнефтекомпанией Конго SNPC. Документ предполагает изучение возможностей совместного участия в проектах по геологоразведочным работам, разработке и добыче углеводородов на территории РК. ПАО "Лукойл" уже сотрудничает с SNPC в поставках и покупке нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В сентябре 2024 года Республика Конго подписала с Lukoil Upstream Congo соглашение, по разработке нескольких нефтяных блоков в этой стране. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В марте 2017 года Россия и Конго заявили о создании рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству. В мае 2019 года в Москве в ходе официального визита президента Республики Конго Денни Сассу-Нгессо был подписан контракт на направление российских военных специалистов в РК для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники. В октябре 2019 года в Сочи между Россией и Республикой Конго было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В частности, оно включает совместную подготовку войск (сил), информационное, инженерное обеспечение, взаимодействие в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, в мероприятиях по поиску и спасанию на море, а также по борьбе с терроризмом и пиратством и пр. Документ вступил в силу 15 апреля 2021 года. В ноябре 2024 года в ходе встречи заместителя министра обороны России Александра Фомина и министра национальной обороны РК Шарля Ришара Монджо стороны подписали меморандум о сотрудничестве в военно-морской сфере. Он направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в области морской обороны, подготовку военных кадров и модернизацию военно-морской инфраструктуры РК. 7 мая 2025 года в Москве министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо, который участвовал в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В феврале 2018 года в Москве госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома. В мае 2019 года Россия и Конго подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Стороны намерены сотрудничать по ряду направлений, такие как развитие ядерной инфраструктуры Республики Конго, разработка программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовка и обучение персонала. Предусматривается проработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна на территории Республики Конго. В Браззавиле работают российские компании по ядерной энергетике и по электричеству. При их помощи реализуется строительству 36 различных объектов, подстанций. В июле 2024 года Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике. КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Развиваются связи в сфере здравоохранения. В 2022 году был подписан межведомственный меморандум о взаимопонимании, а в 2023 году – Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2024-2026 годы. 28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге "на полях" второго саммита Россия – Африка Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения и народонаселения РК подписали меморандум о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В феврале 2025 года Россия передала РК мобильную лабораторию индикации и мониторинга инфекционных заболеваний. Россия оказывает медицинскую помощи Республике Конго в связи со вспышкой холеры. В ответ на поступившее от конголезской стороны обращение Роспотребнадзор направил в страну российских специалистов, которые уже приступили к совместным мероприятиям с конголезскими партнерами по купированию очагов холеры. В апреле 2026 года в Браззавиле глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жан‑Розер Ибара подписали меморандум о намерениях по созданию Российско-Конголезского центра эпидемиологии и профилактики инфекций. Создание центра обеспечит национальный суверенитет Республики Конго в области биобезопасности. Россия оказывает содействие Республике Конго в подготовке национальных кадров. Всего за годы сотрудничества в СССР и России получили образование более восьми тысяч конголезцев. С 2023/2024 учебного года квота для обучения граждан РК в российских вузах составляет 250 мест. Всего высшее образовании в России в настоящий момент получают 750 граждан РК. В 30% конголезских средних школ и Университете им. М. Нгуаби (Браззавиль) преподают русский язык. Действует Русский Дом в Браззавиле. Это региональное представительство Россотрудничества. Долгое время он был известен под названием "Российский культурный центр", в 2001 году он был переименован в Русский дом. Здесь проводятся бесплатные курсы русского языка (число желающих составило около 400 человек), работает клуб дзюдо, работает компьютерный класс. Проходят выставки, концерты, вечера памяти российских художников, писателей, поэтов. В городе Пуэнт-Нуар в 2014 году был открыт Кабинет Фонда "Русский мир". С октября 2023 года в Браззавиле работает Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. Преподаванием русского языка занимается Воронежский государственный педагогический университет. В 2024 году в центре, созданном на базе школы "Атлас" Браззавиля, было реализовано шесть образовательных программ по изучению русского языка, культуры и традиций России. Россия оказывает республике гуманитарную помощь. В августе 2025 года российские дипломаты приобрели медикаменты, в том числе лекарства для борьбы с малярией, и товары первой необходимости. Их передали жителям коммуны Нгабе департамента Пул Республики Конго. 30 октября 2025 года в Браззавиль прибыл российский борт с гуманитарной помощью. Десять тонн продуктов питания, в том числе риса, тушенки и других консервов были переданы православным приходам страны. Для выполнения миссии в Конго прибыл председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки, отец Георгий Максимов. Развиваются региональные связи. 27 июля 2023 года "на полях" форума Россия - Африка (Санкт-Петербург) было подписано Соглашение об установлении побратимских связей между Нижнем Новгородом и Браззавилем.

