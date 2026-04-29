В России выросла разница между зарплатами мужчин и женщин

В России выросла разница между зарплатами мужчин и женщин - 29.04.2026, ПРАЙМ

В России выросла разница между зарплатами мужчин и женщин

Разница между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достигла почти 40 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T00:46+0300

2026-04-29T00:46+0300

2026-04-29T00:46+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Разница между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достигла почти 40 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Так, зарплаты мужчин в среднем по стране на октябрь прошлого года составляли 117,7 тысячи рублей против 79 тысяч рублей у женщин. При этом двумя годами ранее соотношение составляло 87,8 тысячи рублей к 61,1 тысячи. Таким образом, разрыв между трудовыми доходами вырос до 38,7 тысячи рублей с 26,7 тысячи рублей в 2023 году. Мужчины в среднем в неделю фактически работают 42 часа, а женщины - 40 часов. При этом среднечасовая зарплата россиян составляет 637 рублей, а россиянок - 448 рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия