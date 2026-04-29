Россия поддерживает политический диалог с США, заявила Захарова
Добавлены подробности (после второго абзаца). | 29.04.2026, ПРАЙМ
Добавлены подробности (после второго абзаца).
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия поддерживает политический диалог с США для урегулирования на Украине, но крупных ожиданий не строит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Стремясь к выработке подлинно компромиссных "развязок" (в украинском урегулировании - ред.), сегодня мы поддерживаем политический диалог с США. Крупных ожиданий не строим", - сказала она в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
Дипломат отметила, что администрация президента США Дональда Трампа во всяком случае готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов по периметру ее границ.
"Именно такой подход позволил российскому и американскому лидерам достичь на Аляске взаимопониманий о путях разрешения конфликта, что принято считать "духом Анкориджа", - добавила Захарова.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
