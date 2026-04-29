Россия поддерживает политический диалог с США, заявила Захарова - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260429/rossija-869526312.html
Добавлены подробности (после второго абзаца). | 29.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869526312.jpg?1777414975
Добавлены подробности (после второго абзаца). МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия поддерживает политический диалог с США для урегулирования на Украине, но крупных ожиданий не строит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Стремясь к выработке подлинно компромиссных "развязок" (в украинском урегулировании - ред.), сегодня мы поддерживаем политический диалог с США. Крупных ожиданий не строим", - сказала она в интервью индийскому информационному порталу Firstpost. Дипломат отметила, что администрация президента США Дональда Трампа во всяком случае готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов по периметру ее границ. "Именно такой подход позволил российскому и американскому лидерам достичь на Аляске взаимопониманий о путях разрешения конфликта, что принято считать "духом Анкориджа", - добавила Захарова. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:22 29.04.2026
 
Россия поддерживает политический диалог с США, заявила Захарова

Захарова: Россия поддерживает политический диалог с США для урегулирования на Украине

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Добавлены подробности (после второго абзаца).
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия поддерживает политический диалог с США для урегулирования на Украине, но крупных ожиданий не строит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Стремясь к выработке подлинно компромиссных "развязок" (в украинском урегулировании - ред.), сегодня мы поддерживаем политический диалог с США. Крупных ожиданий не строим", - сказала она в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
Дипломат отметила, что администрация президента США Дональда Трампа во всяком случае готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов по периметру ее границ.
"Именно такой подход позволил российскому и американскому лидерам достичь на Аляске взаимопониманий о путях разрешения конфликта, что принято считать "духом Анкориджа", - добавила Захарова.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала