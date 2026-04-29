В России выросло число спам-звонков от студий и школ вокала

В России выросло число спам-звонков от студий и школ вокала - 29.04.2026, ПРАЙМ

В России выросло число спам-звонков от студий и школ вокала

Количество спам-звонков от студий и школ вокала в первом квартале 2026 года выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T02:47+0300

2026-04-29T02:47+0300

2026-04-29T03:30+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Количество спам-звонков от студий и школ вокала в первом квартале 2026 года выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста интереса россиян к такому досугу, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "По итогам первого квартала 2026 года количество спам-звонков от студий и школ вокала выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по март сервис "МТС Защитник" выявил и заблокировал более 17,3 миллиона таких звонков, а на каждого абонента пришлось в среднем по два нежелательных вызова", - сообщили в сервисе. По данным аналитиков сервиса, в России наблюдается рост интереса к вокальным и музыкальным курсам. В 2025 году спрос на такой вид досуга вырос на 47%, а ключевая аудитория курсов – взрослые люди от 25 до 45 лет. Спамеры постоянно анализируют актуальные тренды и следуют им, и тема школ вокала не стала исключением. Чаще всего россияне получают предложения от школ вокала в понедельник в 11.00, когда они возвращаются на работу, а их бдительность в среднем снижается. Причем большинство таких звонков поступает основной целевой аудитории музыкальных курсов, то есть взрослым россиянам старше 25 лет. При этом спамеры совершают большое количество коротких звонков с целью проверить работоспособность номера для дальнейшего контакта с абонентом. Средняя длительность таких звонков - 16 секунд, а доля долгих разговоров (более минуты) составляет всего 2%. "Недобросовестные компании все настойчивее предлагают курсы, но в долгосрочной перспективе такая модель начнет рушиться... Компаниям станет экономически невыгодно совершать такие обзвоны, а значит, в ближайшем будущем случаев агрессивного маркетинга от недобросовестных фирм станет меньше", - прокомментировали эксперты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , мтс