Россия обсуждает подписание меморандумов по МТК "Север-Юг"

2026-04-29T05:36+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия обсуждает подписание меморандумов со странами Персидского залива, Южной Азии и Африки для упрощения перевозок грузов по МТК "Север-Юг", заявил глава Минтранса Андрей Никитин. "Подписан межведомственный меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита с иранской и бахрейнской сторонами. Обсуждается подписание аналогичных документов с Индией, Оманом, Катаром, Кенией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Пакистаном и Афганистаном", - сказал Никитин газете "Известия". Также, по словам министра, для обеспечения бесперебойной доставки товаров ведется работа по созданию сквозных логистических сервисов и достижению договоренностей с Азербайджаном и Ираном - как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах. "Прорабатываются вопросы снижения перегруженности автомобильных пунктов пропуска, перераспределения части грузопотока на железнодорожный транспорт, совместной реализации инфраструктурных проектов, ускорения таможенного контроля и оптимизации процедур - в частности, проектов "Зеленый коридор" и "Упрощенный таможенный коридор", - добавил Никитин. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

