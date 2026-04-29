Россия в I квартале поставила в Японию морских ежей на рекордную сумму
Россия в I квартале поставила в Японию морских ежей на рекордную сумму - 29.04.2026, ПРАЙМ
Россия в I квартале поставила в Японию морских ежей на рекордную сумму
Россия в первом квартале текущего года поставила в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму - почти на 30 миллионов долларов, подсчитало РИА | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T05:48+0300
2026-04-29T05:48+0300
2026-04-29T05:48+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия в первом квартале текущего года поставила в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму - почти на 30 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни.
Так, в январе-марте экспорт этого деликатеса из России в Японию достиг 28,9 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5%.
Россия является крупнейшим поставщиком морских ежей в Японию – за отчетный период она обеспечила 72% импортных потребностей страны в этом продукте. Вместе с Россией активнее всего в Страну восходящего солнца их экспортируют Чили (17%) и Канада (8%).
япония
чили
канада
россия, мировая экономика, япония, чили, канада
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ЧИЛИ, КАНАДА
Россия в I квартале поставила в Японию морских ежей на рекордную сумму
Россия в I квартале поставила в Японию морских ежей на рекордную сумму
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия в первом квартале текущего года поставила в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму - почти на 30 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни.
Так, в январе-марте экспорт этого деликатеса из России в Японию достиг 28,9 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5%.
Россия является крупнейшим поставщиком морских ежей в Японию – за отчетный период она обеспечила 72% импортных потребностей страны в этом продукте. Вместе с Россией активнее всего в Страну восходящего солнца их экспортируют Чили (17%) и Канада (8%).