Россия в I квартале поставила в Японию морских ежей на рекордную сумму

Россия в первом квартале текущего года поставила в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму - почти на 30 миллионов долларов, подсчитало РИА | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T05:48+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия в первом квартале текущего года поставила в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму - почти на 30 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни. Так, в январе-марте экспорт этого деликатеса из России в Японию достиг 28,9 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5%. Россия является крупнейшим поставщиком морских ежей в Японию – за отчетный период она обеспечила 72% импортных потребностей страны в этом продукте. Вместе с Россией активнее всего в Страну восходящего солнца их экспортируют Чили (17%) и Канада (8%).

россия, мировая экономика, япония, чили, канада