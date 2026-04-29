Миллениалы чаще зумеров хранят деньги под подушкой, показал опрос
2026-04-29T06:18+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Каждый четвертый миллениал в России хранит наличные "под подушкой", при этом лишь каждый десятый зумер использует такую форму сбережений, говорится в исследовании ЮMoney, которое есть у РИА Новости. "Каждый четвёртый миллениал (25%) по-прежнему откладывает наличные "под подушку", доверяя физическим деньгам больше, чем цифрам на экране. Среди зумеров этот архаичный метод практикуют только 11%", - выяснили аналитики, опросив более 1500 респондентов, чтобы узнать, чем миллениалы отличаются от представителей поколения Z. По их данным, больше четверти зумеров контролируют остаток средств в финансовом приложении, оценивая свои возможности в режиме реального времени, и регулярно ведут бюджет в мобильных приложениях. При этом лишь 14% миллениалов регулярно ведут бюджет в мобильных сервисах и 20% контролируют остаток средств в финансовом приложении. Также выяснилось, что половина зумеров при появлении излишков начинает целевое накопление, среди людей старшего поколения этот показатель в два раза меньше. Инструменты сбережения также иллюстрируют поколенческий разрыв - рублёвые вклады чаще используют миллениалы, чем зумеры. Более того, четверть миллениалов совсем не планируют бюджет, тогда как среди зумеров таких почти в три раза меньше - всего 9%.
РИА Новости: каждый четвертый миллениал в России хранит наличные под подушкой
