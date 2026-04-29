https://1prime.ru/20260429/rosstat-869554726.html
Россия в январе-марте увеличила производство золота на 1,3 процента
Россия в январе-марте увеличила производство золота на 1,3 процента - 29.04.2026, ПРАЙМ
Россия в январе-марте увеличила производство золота на 1,3 процента
Россия по итогам января-марта 2026 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T20:57+0300
2026-04-29T20:57+0300
2026-04-29T20:57+0300
экономика
промышленность
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/32/763473203_0:169:2501:1575_1920x0_80_0_0_8c096f036f53afe0eedb35daed88ba0f.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам января-марта 2026 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,3%, производство аналогичного серебра упало на 22,8%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в марте 2026 года относительно марта 2025 года производство золота снизилось на 0,4%, а относительно этого февраля - выросло на 7,4%. Производство серебра к марту 2025 года сократилось на 2,4%, а относительно февраля 2026 года - подпрыгнуло на 43,6%. Производство золотосодержащих концентратов за январь-март 2026 года увеличилось на 6,2% в сравнении с январем-мартом годом ранее, а в марте относительно прошлогоднего марта рост - на 6,9%, в сравнении с февралем - увеличение на 13,5%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/32/763473203_88:0:2411:1742_1920x0_80_0_0_2d9bab882ce251db33ba1cc71972c803.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, росстат
Экономика, Промышленность, Росстат
Россия в январе-марте увеличила производство золота на 1,3 процента
Росстат: Россия увеличила производство необработанного золота в январе-марте на 1,3%
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам января-марта 2026 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,3%, производство аналогичного серебра упало на 22,8%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в марте 2026 года относительно марта 2025 года производство золота снизилось на 0,4%, а относительно этого февраля - выросло на 7,4%. Производство серебра к марту 2025 года сократилось на 2,4%, а относительно февраля 2026 года - подпрыгнуло на 43,6%.
Производство золотосодержащих концентратов за январь-март 2026 года увеличилось на 6,2% в сравнении с январем-мартом годом ранее, а в марте относительно прошлогоднего марта рост - на 6,9%, в сравнении с февралем - увеличение на 13,5%.
Росстат
не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
Всемирный банк повысил прогноз по ценам на золото в 2026 году