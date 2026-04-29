Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в январе-марте увеличила производство золота на 1,3 процента - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260429/rosstat-869554726.html
Россия в январе-марте увеличила производство золота на 1,3 процента
2026-04-29T20:57+0300
2026-04-29T20:57+0300
экономика
промышленность
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/32/763473203_0:169:2501:1575_1920x0_80_0_0_8c096f036f53afe0eedb35daed88ba0f.jpg
https://1prime.ru/20260428/zoloto-869513699.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/32/763473203_88:0:2411:1742_1920x0_80_0_0_2d9bab882ce251db33ba1cc71972c803.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
20:57 29.04.2026
 
Россия в январе-марте увеличила производство золота на 1,3 процента

© Фото : PolymetalСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Слитки золота. Архивное фото
© Фото : Polymetal
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам января-марта 2026 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,3%, производство аналогичного серебра упало на 22,8%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в марте 2026 года относительно марта 2025 года производство золота снизилось на 0,4%, а относительно этого февраля - выросло на 7,4%. Производство серебра к марту 2025 года сократилось на 2,4%, а относительно февраля 2026 года - подпрыгнуло на 43,6%.
Производство золотосодержащих концентратов за январь-март 2026 года увеличилось на 6,2% в сравнении с январем-мартом годом ранее, а в марте относительно прошлогоднего марта рост - на 6,9%, в сравнении с февралем - увеличение на 13,5%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
ЭкономикаПромышленностьРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала