Россия в январе-марте увеличила производство золота на 1,3 процента

2026-04-29T20:57+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам января-марта 2026 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,3%, производство аналогичного серебра упало на 22,8%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в марте 2026 года относительно марта 2025 года производство золота снизилось на 0,4%, а относительно этого февраля - выросло на 7,4%. Производство серебра к марту 2025 года сократилось на 2,4%, а относительно февраля 2026 года - подпрыгнуло на 43,6%. Производство золотосодержащих концентратов за январь-март 2026 года увеличилось на 6,2% в сравнении с январем-мартом годом ранее, а в марте относительно прошлогоднего марта рост - на 6,9%, в сравнении с февралем - увеличение на 13,5%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

