"Ростех" разработал новую линейку камер для беспилотников - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260429/rostehi-869531042.html
"Ростех" разработал новую линейку камер для беспилотников
технологии
россия
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869531042.jpg?1777436175
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:16 29.04.2026
 
"Ростех" разработал новую линейку камер для беспилотников

"Ростех" разработал новую линейку камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Специалисты "Ростеха" разработали новую линейку камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, которые видят подвижные и стационарные цели в любое время суток, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Холдинг "Росэл" Госкорпорации "Ростех" разработал линейку оптико-электронных систем для беспилотных летательных аппаратов, наземных и надводных роботизированных комплексов. Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток", - говорится в сообщении.
Как отметили в госкорпорации, отдельные модификации применяют нейросеть, за счёт чего могут распознавать типы объектов. Всего в линейке семь моделей, отличающихся по массе, габаритам и дальности обнаружения. Все модификации отличаются экономичностью и выполнены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям для получения стабильного изображения в движении.
Все приборы работают в видимом диапазоне, часть модификаций дополнена инфракрасными каналами для наблюдения в условиях низкой освещенности. Изображение при этом выводится в стандартном видеоформате.
"В двух модификациях изделий новой линейки дополнительно реализованы нейросетевые алгоритмы обработки данных, функционирующие на встроенном вычислителе устройства. Это позволяет автоматически распознавать объекты и снижает нагрузку на оператора", – отметили в "Ростехе".
Наиболее компактные изделия предназначены для установки на БПЛА, средние – на роботизированные наземные платформы, а самые крупные могут использования на безэкипажных катерах и боевых кораблях.
Оборудование, как указывают разработчики, можно применять и для мониторинга дорожного движения сотрудниками ГИБДД, а также для наблюдения за лесными массивами и оперативного обнаружения очагов природных пожаров.
 
ТехнологииРОССИЯРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала