"Ростех" разработал новую линейку камер для беспилотников
2026-04-29T07:16+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Специалисты "Ростеха" разработали новую линейку камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, которые видят подвижные и стационарные цели в любое время суток, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Холдинг "Росэл" Госкорпорации "Ростех" разработал линейку оптико-электронных систем для беспилотных летательных аппаратов, наземных и надводных роботизированных комплексов. Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток", - говорится в сообщении.
Как отметили в госкорпорации, отдельные модификации применяют нейросеть, за счёт чего могут распознавать типы объектов. Всего в линейке семь моделей, отличающихся по массе, габаритам и дальности обнаружения. Все модификации отличаются экономичностью и выполнены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям для получения стабильного изображения в движении.
Все приборы работают в видимом диапазоне, часть модификаций дополнена инфракрасными каналами для наблюдения в условиях низкой освещенности. Изображение при этом выводится в стандартном видеоформате.
"В двух модификациях изделий новой линейки дополнительно реализованы нейросетевые алгоритмы обработки данных, функционирующие на встроенном вычислителе устройства. Это позволяет автоматически распознавать объекты и снижает нагрузку на оператора", – отметили в "Ростехе".
Наиболее компактные изделия предназначены для установки на БПЛА, средние – на роботизированные наземные платформы, а самые крупные могут использования на безэкипажных катерах и боевых кораблях.
Оборудование, как указывают разработчики, можно применять и для мониторинга дорожного движения сотрудниками ГИБДД, а также для наблюдения за лесными массивами и оперативного обнаружения очагов природных пожаров.
