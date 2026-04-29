Крепкий рубль не в силах побороть даже Минфин

Крепкий рубль не в силах побороть даже Минфин - 29.04.2026, ПРАЙМ

Крепкий рубль не в силах побороть даже Минфин

Мы ожидаем, что в мае рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах: 73–78 за доллар, 10,7–11,4 за юань, 86–92 за евро. Причина... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T15:54+0300

2026-04-29T15:54+0300

2026-04-29T15:55+0300

михаил васильев

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Мы ожидаем, что в мае рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах: 73–78 за доллар, 10,7–11,4 за юань, 86–92 за евро. Причина такого оптимизма — сочетание трёх мощных факторов, которые перевешивают сезонное давление.В пользу рубля выступают высокие цены на нефть и другое сырьё из-за войны на Ближнем Востоке — это увеличивает предложение валюты. И высокая ключевая ставка (14,5%), которая снижает спрос на валюту. Если в январе–феврале цена на российскую экспортную нефть была чуть выше 40 долларов за баррель, то в марте она выросла до 77 долларов, а в апреле складывается около 100 долларов за баррель. Эта повышенная валютная выручка сейчас поступает на рынок. Ожидаем, что в мае напряжённость на Ближнем Востоке сохранится, а цена на российскую экспортную нефть останется около 100 долларов.Что изменится с возвращением МинфинаС 8 мая Минфин вернётся к покупкам валюты в резервы по бюджетному правилу. Мы полагаем, что за месяц регулярные покупки могут составить 420 миллиардов рублей, или около 5,5 миллиарда долларов. Однако эти покупки, на наш взгляд, скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону ослабления.Ключевая ставка — надёжный якорьВажным фактором поддержки рубля в мае останется высокая ключевая ставка 14,5%. Она:Единственный, но не фатальный минусНегативным фактором может стать возрастающий с мая сезонный спрос на валюту для закупки импорта и для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска. Однако при текущих нефтяных ценах и жёсткой денежно-кредитной политике этот спрос не сможет переломить тренд. Рубль остаётся в комфортной зоне, и доллар выше 78 рублей в мае — скорее исключение, чем правило.Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

ближний восток

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

рынок, ближний восток, михаил васильев, минфин, совкомбанк, курсы валют