"Русгаздобыча" приобрела "Гидромашсервис" - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Русгаздобыча" приобрела "Гидромашсервис"
2026-04-29T18:25+0300
https://1prime.ru/20260429/axios-869542477.html
бизнес, россия, рф, владимир путин, гидромашсервис, русгаздобыча, снг
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Гидромашсервис, РусГазДобыча, СНГ
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Русгаздобычи" приобрело производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" у "Группы ГМС", сообщил "Гидромашсервис".
Как следует из сообщений компании, 100% ее акций 27 апреля перешли от "Группы ГМС" к ООО "Гидроиндустрия". По данным ЕГРЮЛ, "Гидроиндустрия" на 100% принадлежит "Русгаздобыче".
В августе 2025 года президент РФ Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш", разрешил их приобрести "Русгаздобыче".
"Гидромашсервис" был основан в 1993 году, его основной хозяйственной деятельностью являются продажи широкой номенклатуры промышленных насосов и насосных агрегатов для добычи, транспортировки и переработки нефти, атомной и тепловой энергетики, металлургии, химии и водного хозяйства в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. "Гидромашсервис" был фундаментом для создания "Группы ГМС", а впоследствии стал ее объединенной торговой компанией.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
СМИ: Трамп обсудил с руководителями нефтегазовых компаний рост цен на нефть
