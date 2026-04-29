"Русгаздобыча" приобрела "Гидромашсервис"
2026-04-29T18:25+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Русгаздобычи" приобрело производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" у "Группы ГМС", сообщил "Гидромашсервис". Как следует из сообщений компании, 100% ее акций 27 апреля перешли от "Группы ГМС" к ООО "Гидроиндустрия". По данным ЕГРЮЛ, "Гидроиндустрия" на 100% принадлежит "Русгаздобыче". В августе 2025 года президент РФ Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш", разрешил их приобрести "Русгаздобыче". "Гидромашсервис" был основан в 1993 году, его основной хозяйственной деятельностью являются продажи широкой номенклатуры промышленных насосов и насосных агрегатов для добычи, транспортировки и переработки нефти, атомной и тепловой энергетики, металлургии, химии и водного хозяйства в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. "Гидромашсервис" был фундаментом для создания "Группы ГМС", а впоследствии стал ее объединенной торговой компанией.
