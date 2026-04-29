Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития до 2050 года

2026-04-29T16:34+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития компании до 2050 года, в которой сделан упор на производство чистой электроэнергии, обеспечение надежного энергоснабжения и развитие энергетики Дальнего Востока, сообщила компания. "Совет директоров на очном заседании принял к сведению отчет о реализации стратегии развития группы "Русгидро" за период до 2025 года и утвердил стратегию развития группы "Русгидро" на период до 2050 года (с детализацией до 2030 года)", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая стратегия соответствует целям и задачам, предусмотренным документами государственного стратегического планирования России. "Стратегия направлена на устойчивое развитие производства электрической и тепловой энергии с фокусом на чистую энергию, обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования объектов, развитие энергетики Дальнего Востока и других регионов деятельности группы, рост ценности компании", - добавили в "Русгидро". Согласно стратегии, компания выделяет семь приоритетных направлений развития деятельности: гидроэнергетика, локальная энергетика, теплоэнергетика, электросети, инжиниринг и строительный комплекс, сбыт и новые направления, новые технологии и цифровизация. Для каждого направления сформированы стратегические инициативы с фокусом на реализацию прорывных мероприятий и мероприятий по совершенствованию деятельности. По сообщению "Русгидро", документ ориентирован на строительство и модернизацию объектов генерации, прежде всего гидрогенерации, и реализацию проектов Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

