Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития до 2050 года - 29.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития до 2050 года
2026-04-29T16:34+0300
энергетика
дальний восток
русгидро
https://1prime.ru/20260429/likhachev-869543123.html
дальний восток
Энергетика, Дальний Восток, Русгидро
16:34 29.04.2026
 
Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития до 2050 года

Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития компании на период до 2050 года

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития компании до 2050 года, в которой сделан упор на производство чистой электроэнергии, обеспечение надежного энергоснабжения и развитие энергетики Дальнего Востока, сообщила компания.
"Совет директоров на очном заседании принял к сведению отчет о реализации стратегии развития группы "Русгидро" за период до 2025 года и утвердил стратегию развития группы "Русгидро" на период до 2050 года (с детализацией до 2030 года)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая стратегия соответствует целям и задачам, предусмотренным документами государственного стратегического планирования России.
"Стратегия направлена на устойчивое развитие производства электрической и тепловой энергии с фокусом на чистую энергию, обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования объектов, развитие энергетики Дальнего Востока и других регионов деятельности группы, рост ценности компании", - добавили в "Русгидро".
Согласно стратегии, компания выделяет семь приоритетных направлений развития деятельности: гидроэнергетика, локальная энергетика, теплоэнергетика, электросети, инжиниринг и строительный комплекс, сбыт и новые направления, новые технологии и цифровизация. Для каждого направления сформированы стратегические инициативы с фокусом на реализацию прорывных мероприятий и мероприятий по совершенствованию деятельности.
По сообщению "Русгидро", документ ориентирован на строительство и модернизацию объектов генерации, прежде всего гидрогенерации, и реализацию проектов Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.
ЭнергетикаДальний ВостокРусгидро
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
