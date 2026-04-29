Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития до 2050 года
Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития до 2050 года - 29.04.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития до 2050 года
Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития компании до 2050 года, в которой сделан упор на производство чистой электроэнергии, обеспечение... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T16:34+0300
2026-04-29T16:34+0300
2026-04-29T16:34+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития компании до 2050 года, в которой сделан упор на производство чистой электроэнергии, обеспечение надежного энергоснабжения и развитие энергетики Дальнего Востока, сообщила компания. "Совет директоров на очном заседании принял к сведению отчет о реализации стратегии развития группы "Русгидро" за период до 2025 года и утвердил стратегию развития группы "Русгидро" на период до 2050 года (с детализацией до 2030 года)", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая стратегия соответствует целям и задачам, предусмотренным документами государственного стратегического планирования России. "Стратегия направлена на устойчивое развитие производства электрической и тепловой энергии с фокусом на чистую энергию, обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования объектов, развитие энергетики Дальнего Востока и других регионов деятельности группы, рост ценности компании", - добавили в "Русгидро". Согласно стратегии, компания выделяет семь приоритетных направлений развития деятельности: гидроэнергетика, локальная энергетика, теплоэнергетика, электросети, инжиниринг и строительный комплекс, сбыт и новые направления, новые технологии и цифровизация. Для каждого направления сформированы стратегические инициативы с фокусом на реализацию прорывных мероприятий и мероприятий по совершенствованию деятельности. По сообщению "Русгидро", документ ориентирован на строительство и модернизацию объектов генерации, прежде всего гидрогенерации, и реализацию проектов Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.
дальний восток, русгидро
Энергетика, Дальний Восток, Русгидро
Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития до 2050 года
Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития компании на период до 2050 года
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" утвердил стратегию развития компании до 2050 года, в которой сделан упор на производство чистой электроэнергии, обеспечение надежного энергоснабжения и развитие энергетики Дальнего Востока, сообщила компания.
"Совет директоров на очном заседании принял к сведению отчет о реализации стратегии развития группы "Русгидро
" за период до 2025 года и утвердил стратегию развития группы "Русгидро" на период до 2050 года (с детализацией до 2030 года)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая стратегия соответствует целям и задачам, предусмотренным документами государственного стратегического планирования России.
"Стратегия направлена на устойчивое развитие производства электрической и тепловой энергии с фокусом на чистую энергию, обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования объектов, развитие энергетики Дальнего Востока
и других регионов деятельности группы, рост ценности компании", - добавили в "Русгидро".
Согласно стратегии, компания выделяет семь приоритетных направлений развития деятельности: гидроэнергетика, локальная энергетика, теплоэнергетика, электросети, инжиниринг и строительный комплекс, сбыт и новые направления, новые технологии и цифровизация. Для каждого направления сформированы стратегические инициативы с фокусом на реализацию прорывных мероприятий и мероприятий по совершенствованию деятельности.
По сообщению "Русгидро", документ ориентирован на строительство и модернизацию объектов генерации, прежде всего гидрогенерации, и реализацию проектов Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.
