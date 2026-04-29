На Rutube появился "детский профиль" для зрителей до 12 лет

Пользователи в своем аккаунте на Rutube могут теперь создать отдельный "детский профиль" - для зрителей до 12 лет, выяснил корреспондент РИА Новости. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T07:25+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Пользователи в своем аккаунте на Rutube могут теперь создать отдельный "детский профиль" - для зрителей до 12 лет, выяснил корреспондент РИА Новости. "Мультики, фильмы, сказки и видео для зрителей до 12 лет. Отдельное пространство для юных пользователей Rutube", - сказано в сообщении при создании такого профиля. Раньше такой аккаунт можно было создать в отдельном приложении "Rutube Детям". Теперь же функция доступна родителям прямо в собственном личном кабинете.

