РЖД объяснили проведение нового аукциона по Рижскому вокзалу - 29.04.2026, ПРАЙМ
РЖД объяснили проведение нового аукциона по Рижскому вокзалу
2026-04-29T13:53+0300
2026-04-29T14:15+0300
13:53 29.04.2026 (обновлено: 14:15 29.04.2026)
 
РЖД объяснили проведение нового аукциона по Рижскому вокзалу

Здание Рижского вокзала в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. РЖД проведут новый аукцион по продаже Рижского вокзала на повышение цены из-за интереса рынка, а инвесторам необходимо дополнительно проработать решения с учетом уникальности объекта, сообщили РИА Новости в компании.
Новые торги по продаже Рижского вокзала в Москве назначены на 10 июня с прежней стартовой ценой 4 миллиарда рублей и на повышение цены. Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
"Повторные торги на повышение проводятся, поскольку мы видим устойчивый интерес к объекту со стороны рынка. У инвесторов есть необходимость дополнительной проработки решений с учетом уникальности объекта", - сообщили в РЖД.
Лот включает здание Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров 1901 года постройки, нежилое двухэтажное здание общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров 1929 года постройки и земельный участок общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров (будет передан новому собственнику в субаренду). Сам Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров.
Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина.
 
