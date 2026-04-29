Сахалин отправил на экспорт более 570 тонн живых морских гидробионтов
Сахалин отправил на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с начала 2026 года более 570 тонн живых морских гидробионтов, сообщает Приморское... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T06:12+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – ПРАЙМ. Сахалин отправил на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с начала 2026 года более 570 тонн живых морских гидробионтов, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "С начала 2026 года исследованиями сахалинского филиала ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса" подтверждено соответствие установленным нормативам 44 партий живого серого морского ежа, живого краба и гребешка общим весом 570,8 тонны", - говорится в сообщении. По данным ведомства, из этого объема почти 234 тонны пришлись на морского ежа, 336,4 тонны – на краба, остальное – на гребешок. Продукция экспортировалась в Японию, Китай, Республику Корея и Вьетнам. Специалисты подтвердили соответствие каждой партии микробиологическим и органолептическим показателям, а также нормативам по содержанию тяжелых металлов и токсичных элементов, отмечает пресс-служба.
