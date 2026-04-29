Сахалин отправил на экспорт более 570 тонн живых морских гидробионтов - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260429/sahalin-869529709.html
Сахалин отправил на экспорт более 570 тонн живых морских гидробионтов
Сахалин отправил на экспорт более 570 тонн живых морских гидробионтов - 29.04.2026, ПРАЙМ
Сахалин отправил на экспорт более 570 тонн живых морских гидробионтов
Сахалин отправил на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с начала 2026 года более 570 тонн живых морских гидробионтов, сообщает Приморское... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T06:12+0300
2026-04-29T06:47+0300
экономика
сахалин
азиатско-тихоокеанский регион
япония
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869529709.jpg?1777434425
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – ПРАЙМ. Сахалин отправил на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с начала 2026 года более 570 тонн живых морских гидробионтов, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "С начала 2026 года исследованиями сахалинского филиала ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса" подтверждено соответствие установленным нормативам 44 партий живого серого морского ежа, живого краба и гребешка общим весом 570,8 тонны", - говорится в сообщении. По данным ведомства, из этого объема почти 234 тонны пришлись на морского ежа, 336,4 тонны – на краба, остальное – на гребешок. Продукция экспортировалась в Японию, Китай, Республику Корея и Вьетнам. Специалисты подтвердили соответствие каждой партии микробиологическим и органолептическим показателям, а также нормативам по содержанию тяжелых металлов и токсичных элементов, отмечает пресс-служба.
сахалин
азиатско-тихоокеанский регион
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сахалин, азиатско-тихоокеанский регион, япония, россельхознадзор
Экономика, Сахалин, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, Россельхознадзор
06:12 29.04.2026 (обновлено: 06:47 29.04.2026)
 
Сахалин отправил на экспорт более 570 тонн живых морских гидробионтов

Сахалин отправил на экспорт в АТР более 570 тонн живых морских гидробионтов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – ПРАЙМ. Сахалин отправил на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с начала 2026 года более 570 тонн живых морских гидробионтов, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"С начала 2026 года исследованиями сахалинского филиала ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса" подтверждено соответствие установленным нормативам 44 партий живого серого морского ежа, живого краба и гребешка общим весом 570,8 тонны", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из этого объема почти 234 тонны пришлись на морского ежа, 336,4 тонны – на краба, остальное – на гребешок. Продукция экспортировалась в Японию, Китай, Республику Корея и Вьетнам.
Специалисты подтвердили соответствие каждой партии микробиологическим и органолептическим показателям, а также нормативам по содержанию тяжелых металлов и токсичных элементов, отмечает пресс-служба.
 
ЭкономикаСахалинАзиатско-Тихоокеанский регионЯПОНИЯРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала