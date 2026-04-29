https://1prime.ru/20260429/samolet-869533740.html
Самолет вернулся в Хабаровск из-за срабатывания пожарной сигнализации
2026-04-29T08:57+0300
бизнес
россия
хабаровск
рф
ск рф
хабаровские авиалинии
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_afb86ee867a99c6f654e40820ce75402.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – ПРАЙМ. Самолет рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск после вылета вернулся обратно из-за сигнала о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве, признаков возгорания и задымления обнаружено не было, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК. Утром в среду Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку соблюдения требований по безопасности полетов из-за возвращения самолета с 37 пассажирами в аэропорт вылета в Хабаровске. "После взлета самолета Хабаровских авиалиний, сообщением Хабаровск – Николаевск–на–Амуре - Охотск, с 37 пассажирами на борту, поступил сигнал о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве в связи с чем, самолет вернулся в аэропорт вылета", – уточняется в сообщении СУТ СК на платформе "Макс". В ведомстве добавили, что признаков возгорания и задымления обнаружено не было. Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_157:0:758:451_1920x0_80_0_0_32afcc087df3bb8af3fd917ba4a36e5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Самолет, летевший из Хабаровск в Охотск, вернулся обратно из-за сигнала о пожаре