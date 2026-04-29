Самолет вернулся в Хабаровск из-за срабатывания пожарной сигнализации

2026-04-29T08:57+0300

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – ПРАЙМ. Самолет рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск после вылета вернулся обратно из-за сигнала о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве, признаков возгорания и задымления обнаружено не было, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК. Утром в среду Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку соблюдения требований по безопасности полетов из-за возвращения самолета с 37 пассажирами в аэропорт вылета в Хабаровске. "После взлета самолета Хабаровских авиалиний, сообщением Хабаровск – Николаевск–на–Амуре - Охотск, с 37 пассажирами на борту, поступил сигнал о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве в связи с чем, самолет вернулся в аэропорт вылета", – уточняется в сообщении СУТ СК на платформе "Макс". В ведомстве добавили, что признаков возгорания и задымления обнаружено не было. Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

