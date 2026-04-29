Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу 2026 года в диапазоне 13 процентов - 29.04.2026, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу 2026 года в диапазоне 13 процентов
Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу 2026 года в диапазоне 13 процентов
2026-04-29T12:48+0300
12:48 29.04.2026
 
Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу 2026 года в диапазоне 13 процентов

Скворцов: Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу 2026 года в диапазоне 12-13%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Логотип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу 2026 года в диапазоне 12-13%, сообщил журналистам зампредправления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в ходе конф-колла.
"Мы ожидаем, что на фоне сохранения проинфляционных рисков ЦБ сохранит осторожный подход к смягчению ДКП в оставшиеся дни до конца года. И поэтому к концу 2026 года ключевая остатка снизится до диапазона 12-13%, примерно в этот уровень", - сказал он.
Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - вновь на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
