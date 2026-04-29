Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу 2026 года в диапазоне 13 процентов
2026-04-29T12:48+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу 2026 года в диапазоне 12-13%, сообщил журналистам зампредправления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в ходе конф-колла. "Мы ожидаем, что на фоне сохранения проинфляционных рисков ЦБ сохранит осторожный подход к смягчению ДКП в оставшиеся дни до конца года. И поэтому к концу 2026 года ключевая остатка снизится до диапазона 12-13%, примерно в этот уровень", - сказал он. Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - вновь на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
