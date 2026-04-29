https://1prime.ru/20260429/shukeyr-869544926.html

Ливан теряет до 160 миллионов долларов в день на фоне конфликта

Ливан теряет до 160 миллионов долларов в день на фоне конфликта

2026-04-29T16:47+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/77/842287754_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_7c2e230f09f74df420ae29908450d4ae.jpg

БЕЙРУТ, 29 апр — ПРАЙМ. Прямые и косвенные потери экономики Ливана на фоне продолжающегося конфликта с Израилем достигают 150–160 миллионов долларов в сутки, заявил глава ливанского экономического объединения страны Мохаммад Шукейр. "Прямые и косвенные потери от войны оцениваются в 150–160 миллионов долларов ежедневно", — сказал Шукейр журналистам после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в среду. Политик отметил, что бизнес-сообщество рассчитывает на стабилизацию ситуации и выразил поддержку усилиям властей в вопросе прекращения конфликта с Израилем, подчеркнув, что страна нуждается в восстановлении и развитии после длительного периода напряженности. Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем формально действует с 16 апреля. Однако израильская сторона продолжает ежедневно наносить удары по районам юга Ливана. В свою очередь, ливанское движение "Хезболлах" заявляет, что отвечает на нарушения соглашения атаками по израильским военным целям на границе, называя свои действия оборонительными.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ливан, израиль