Ливан теряет до 160 миллионов долларов в день на фоне конфликта
2026-04-29T16:47+0300
БЕЙРУТ, 29 апр — ПРАЙМ. Прямые и косвенные потери экономики Ливана на фоне продолжающегося конфликта с Израилем достигают 150–160 миллионов долларов в сутки, заявил глава ливанского экономического объединения страны Мохаммад Шукейр. "Прямые и косвенные потери от войны оцениваются в 150–160 миллионов долларов ежедневно", — сказал Шукейр журналистам после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в среду. Политик отметил, что бизнес-сообщество рассчитывает на стабилизацию ситуации и выразил поддержку усилиям властей в вопросе прекращения конфликта с Израилем, подчеркнув, что страна нуждается в восстановлении и развитии после длительного периода напряженности. Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем формально действует с 16 апреля. Однако израильская сторона продолжает ежедневно наносить удары по районам юга Ливана. В свою очередь, ливанское движение "Хезболлах" заявляет, что отвечает на нарушения соглашения атаками по израильским военным целям на границе, называя свои действия оборонительными.
Шукейр: потери Ливанаот войны с Израилем достигают $150–160 млн в сутки
