Ливан теряет до 160 миллионов долларов в день на фоне конфликта - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260429/shukeyr-869544926.html
Ливан теряет до 160 миллионов долларов в день на фоне конфликта
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/77/842287754_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_7c2e230f09f74df420ae29908450d4ae.jpg
https://1prime.ru/20260429/stoimost-869529566.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/77/842287754_149:0:1976:1370_1920x0_80_0_0_fa667fc174a12bc910c1c9904ee39ef5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:47 29.04.2026
 
Шукейр: потери Ливанаот войны с Израилем достигают $150–160 млн в сутки

© Фото : Unsplash/Charbel KaramБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Бейрут, Ливан. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Charbel Karam
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 29 апр — ПРАЙМ. Прямые и косвенные потери экономики Ливана на фоне продолжающегося конфликта с Израилем достигают 150–160 миллионов долларов в сутки, заявил глава ливанского экономического объединения страны Мохаммад Шукейр.
"Прямые и косвенные потери от войны оцениваются в 150–160 миллионов долларов ежедневно", — сказал Шукейр журналистам после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в среду.
Политик отметил, что бизнес-сообщество рассчитывает на стабилизацию ситуации и выразил поддержку усилиям властей в вопросе прекращения конфликта с Израилем, подчеркнув, что страна нуждается в восстановлении и развитии после длительного периода напряженности.
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем формально действует с 16 апреля. Однако израильская сторона продолжает ежедневно наносить удары по районам юга Ливана.
В свою очередь, ливанское движение "Хезболлах" заявляет, что отвечает на нарушения соглашения атаками по израильским военным целям на границе, называя свои действия оборонительными.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Стоимость операции США против Ирана превысила 65 миллиардов долларов
05:48
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала