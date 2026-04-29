Финансовая грамотность позволяет противостоять мошенникам, заявил Силуанов - 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T11:22+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Финансовая грамотность позволяет противостоять мошенническим схемам, которые сегодня становятся все более изощренными, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Финансовые знания нужны и для того, чтобы противостоять мошенническим различным структурам, дроперским организациям, которые становятся сегодня все более изощреннее и изощреннее", - сказал Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Он отметил, что наверняка среди аудитории марафона есть такие, кто сталкивался с мошенническими звонками и предложениями о том, как лучше потратить деньги, отнести их куда-нибудь и так далее. "Никогда на это не соглашайтесь и повышайте свою финансовую грамотность, которая говорит, что с незнакомыми людьми бизнес или, тем более, (разговоры про - ред.) использование своих сбережений ни в коем случае вести нельзя", - подчеркнул министр.
