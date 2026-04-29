Силуанов: криптовалютные активы и ЦФА станут частью финансового рынка - 29.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260429/siluanov-869537830.html
Силуанов: криптовалютные активы и ЦФА станут частью финансового рынка
2026-04-29T11:59+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Задача финансовых властей состоит в том, чтобы криптовалютные активы и цифровые финансовые активы (ЦФА) стали такой же частью рынка, как привычные ценные бумаги, и это произойдёт, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы делаем все, чтобы криптоактивы, цифровые финансовые активы были так же доступны, были легальны, с них можно было заплатить налог. Во всяком случае, это будет такая же часть финансового рынка, как и обычные ценные бумаги", - сказал он, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". "Наша задача сделать следующее: чтобы цифровые финансовые активы, - а это, по сути дела, такие же бумаги, выпущенные или под какую-то задачу или обеспеченные каким-то источником, ресурсом, - чтобы они точно так же участвовали на финансовом рынке, на рынке криптоактивов, цифровых финансовых активов. Чтобы люди могли купить и просто финансовый актив, и цифровой финансовый актив", - отметил министр. В частности, по его словам, благодаря изменениям в законодательстве уже в этом году можно будет абсолютно спокойно и "в белую" заниматься операциями с такими активами. ЦФА - это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейн).
11:59 29.04.2026
 
Силуанов: криптовалютные активы и ЦФА станут частью финансового рынка

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Задача финансовых властей состоит в том, чтобы криптовалютные активы и цифровые финансовые активы (ЦФА) стали такой же частью рынка, как привычные ценные бумаги, и это произойдёт, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы делаем все, чтобы криптоактивы, цифровые финансовые активы были так же доступны, были легальны, с них можно было заплатить налог. Во всяком случае, это будет такая же часть финансового рынка, как и обычные ценные бумаги", - сказал он, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Наша задача сделать следующее: чтобы цифровые финансовые активы, - а это, по сути дела, такие же бумаги, выпущенные или под какую-то задачу или обеспеченные каким-то источником, ресурсом, - чтобы они точно так же участвовали на финансовом рынке, на рынке криптоактивов, цифровых финансовых активов. Чтобы люди могли купить и просто финансовый актив, и цифровой финансовый актив", - отметил министр.
В частности, по его словам, благодаря изменениям в законодательстве уже в этом году можно будет абсолютно спокойно и "в белую" заниматься операциями с такими активами.
ЦФА - это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейн).
 
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
