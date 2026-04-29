https://1prime.ru/20260429/slovakija-869529222.html

Нефтегазовый союз Словакии назвал Россию самым удобным поставщиком газа

2026-04-29T05:30+0300

энергетика

газ

европа

катар

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869529222.jpg?1777431409

БРАТИСЛАВА, 29 апр - ПРАЙМ. Евросоюзу для заполнения хранилищ удобнее всего было бы получать газ из России, заявил РИА Новости исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский. "С точки зрения увеличения поставок в Европу существует сейчас лишь один полностью гибкий источник - это российский газ", - сказал Квасньовский. В то время как Европейская комиссия исключает возможность возвращения к энергоресурсам из России, "многие представители бизнес-среды наоборот говорят о том, что это европейское решение следовало бы хотя бы временно пересмотреть", отметил глава союза. "ЕС должен найти замену 7% поставок, которые обеспечивал Катар. Ожидается, что для наполнения хранилищ потребуется 86 миллиардов кубических метров СПГ. Будет не просто собрать этот объем. Кроме этого, необходимо учитывать и более высокие цены, чем в прошлом году", - отметил эксперт. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

