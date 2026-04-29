Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Словакии поручило обеспечить запасы газа на зимний сезон - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260429/slovakiya-869558326.html
Правительство Словакии поручило обеспечить запасы газа на зимний сезон
2026-04-29T23:30+0300
энергетика
газ
словакия
рф
украина
facebook
газпром
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_0:3:641:363_1920x0_80_0_0_4198a178a3d238a8df9506657d6403e8.jpg
https://1prime.ru/20260429/gaz-869557075.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_7:0:576:427_1920x0_80_0_0_5622976d4772d2c67858f45e31d72bdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:30 29.04.2026
 
© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии. Архивное фото
© flickr.com / quinet
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правительство Словакии поручило энергооператору SPP обеспечить запасы газа, необходимые на предстоящий зимний сезон, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.
"Правительство сегодня одобрило меры по обеспечению запасов газа на зимний сезон 2026/2027. SPP должен наполнить хранилища до требуемого объема, что усилит энергетическую безопасность Словакии", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook* в среду.
На сайте словацкого кабмина отмечается, что энергооператор SPP должен обеспечить к 1 июлю резервы объемом 5,644 тераватт-часа, к 1 сентября - 13,0 тераватт-часа, с октября до декабря - 17,517 тераватт-часа.
Ранее исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский сообщил РИА Новости, что доля российского газа в закупках SPP в 2026 году может быть выше уровня 2025 года, когда она составила около 33%, с учетом приближающегося запрета на его импорт в Европейский союз, который должен вступить в силу в 2027 году.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года текущего года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку". Затем SPP проинформировала, что с 1 апреля 2025 года поставки от компании "Газпром экспорт" по этому маршруту увеличились, они достигли уровня, который обеспечит необходимый объем газа для клиентов оператора на следующий период, включая зимний сезон 2025-2026 годов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Цены на газ в Европе подскочили на девять процентов
Вчера, 22:25
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала