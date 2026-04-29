Правительство Словакии поручило обеспечить запасы газа на зимний сезон

2026-04-29T23:30+0300

БРАТИСЛАВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правительство Словакии поручило энергооператору SPP обеспечить запасы газа, необходимые на предстоящий зимний сезон, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. "Правительство сегодня одобрило меры по обеспечению запасов газа на зимний сезон 2026/2027. SPP должен наполнить хранилища до требуемого объема, что усилит энергетическую безопасность Словакии", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook* в среду. На сайте словацкого кабмина отмечается, что энергооператор SPP должен обеспечить к 1 июлю резервы объемом 5,644 тераватт-часа, к 1 сентября - 13,0 тераватт-часа, с октября до декабря - 17,517 тераватт-часа. Ранее исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский сообщил РИА Новости, что доля российского газа в закупках SPP в 2026 году может быть выше уровня 2025 года, когда она составила около 33%, с учетом приближающегося запрета на его импорт в Европейский союз, который должен вступить в силу в 2027 году. Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года текущего года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку". Затем SPP проинформировала, что с 1 апреля 2025 года поставки от компании "Газпром экспорт" по этому маршруту увеличились, они достигли уровня, который обеспечит необходимый объем газа для клиентов оператора на следующий период, включая зимний сезон 2025-2026 годов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

