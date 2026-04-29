Слуцкий предложил возобновить в России программу кешбэка за детский отдых - 29.04.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил возобновить в России программу кешбэка за детский отдых
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил возобновить в РФ программу кешбэка за детский отдых в 2026 году. | 29.04.2026, ПРАЙМ
04:23 29.04.2026
 
Слуцкий предложил возобновить в России программу кешбэка за детский отдых

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил возобновить в РФ программу кешбэка за детский отдых в 2026 году.
"Программа кешбэка за детский отдых хорошая: родители могли вернуть существенную часть стоимости путевки, до 20 тысяч рублей. Ее нужно возобновить, особенно в нынешних экономических условиях", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что при возобновлении программы необходимо учесть ряд моментов.
"Во-первых, продавцы путевок в большинстве своем закладывали этот кешбэк в стоимость, и реальной выгоды родители почти не ощущали. Во-вторых, не все детские лагеря участвовали в программе, что сильно ограничивало выбор для родителей. Каждый ребенок имеет право на отдых вне зависимости от региона и дохода семьи. И государство должно это право обеспечить", - заключил он.
Программа возврата половины от стоимости путевок в детские лагеря была впервые запущена в 2021 году: родитель покупал ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получал на нее 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей.
 
