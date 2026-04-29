https://1prime.ru/20260429/slutskij-869528533.html

Слуцкий предложил возобновить в России программу кешбэка за детский отдых

2026-04-29T04:23+0300

бизнес

россия

туризм

рф

леонид слуцкий

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869528533.jpg?1777425832

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил возобновить в РФ программу кешбэка за детский отдых в 2026 году. "Программа кешбэка за детский отдых хорошая: родители могли вернуть существенную часть стоимости путевки, до 20 тысяч рублей. Ее нужно возобновить, особенно в нынешних экономических условиях", - сказал Слуцкий. Парламентарий отметил, что при возобновлении программы необходимо учесть ряд моментов. "Во-первых, продавцы путевок в большинстве своем закладывали этот кешбэк в стоимость, и реальной выгоды родители почти не ощущали. Во-вторых, не все детские лагеря участвовали в программе, что сильно ограничивало выбор для родителей. Каждый ребенок имеет право на отдых вне зависимости от региона и дохода семьи. И государство должно это право обеспечить", - заключил он. Программа возврата половины от стоимости путевок в детские лагеря была впервые запущена в 2021 году: родитель покупал ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получал на нее 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

