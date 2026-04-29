В Подмосковье восстановили нарушенное циклоном электроснабжение - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260429/snabzhenie-869534990.html
В Подмосковье восстановили нарушенное циклоном электроснабжение
В Подмосковье восстановили нарушенное циклоном электроснабжение - 29.04.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье восстановили нарушенное циклоном электроснабжение
Энергетики полностью восстановили нарушенное циклоном электроснабжение потребителей по основной сети в Подмосковье, сообщает компания "Россети Московский... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T09:35+0300
2026-04-29T09:35+0300
происшествия
россия
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862928181_0:157:2999:1843_1920x0_80_0_0_d3b04e1d3234e145a064938aa8b5c068.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Энергетики полностью восстановили нарушенное циклоном электроснабжение потребителей по основной сети в Подмосковье, сообщает компания "Россети Московский регион". Циклон с мокрым снегом и сильным ветром обрушился на Подмосковье в начале недели, из-за чего в ряде населенных пунктов фиксировалось отключение электроснабжения потребителей. "Специалисты компании "Россети Московский регион" полностью завершили ремонтные работы на севере Подмосковья на линиях электропередачи 6-10 кВ, поврежденных мощным циклоном. Таким образом к 5 утра 29 апреля восстановлено электроснабжение всех потребителей Московской области по основной сети", - говорится в сообщении. Уточняется, что 28 апреля к середине дня энергетикам удалось восстановить электроснабжение на юге, востоке и западе области. Сейчас специалисты приводят схемы электроснабжения к нормальному режиму и ведут работы по индивидуальным заявкам в потребительской сети напряжением 0,4 кВ, среди которых в основном садовые товарищества и коттеджные поселки, также оказывается помощь абонентам самостоятельно обслуживающих свои электросети, добавили в компании. "Всего энергетики убрали с проводов более 400 упавших из пределов охранных зон деревьев, отремонтировали более 600 поврежденных линий электропередачи. В работах суммарно были задействованы 354 бригады компании, 1096 человек и 359 единиц спецтехники. Специалисты работали круглосуточно, в том числе на фоне сложной погодной обстановки", - добавляется в сообщении.
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862928181_165:0:2832:2000_1920x0_80_0_0_4227bdf1f98b31eea764bd58ce93cfb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, московская область
Происшествия, РОССИЯ, Московская область
09:35 29.04.2026
 
В Подмосковье восстановили нарушенное циклоном электроснабжение

"Россети": электроснабжение в Подмосковье после непогоды восстановлено

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Линия электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Энергетики полностью восстановили нарушенное циклоном электроснабжение потребителей по основной сети в Подмосковье, сообщает компания "Россети Московский регион".
Циклон с мокрым снегом и сильным ветром обрушился на Подмосковье в начале недели, из-за чего в ряде населенных пунктов фиксировалось отключение электроснабжения потребителей.
"Специалисты компании "Россети Московский регион" полностью завершили ремонтные работы на севере Подмосковья на линиях электропередачи 6-10 кВ, поврежденных мощным циклоном. Таким образом к 5 утра 29 апреля восстановлено электроснабжение всех потребителей Московской области по основной сети", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 28 апреля к середине дня энергетикам удалось восстановить электроснабжение на юге, востоке и западе области.
Сейчас специалисты приводят схемы электроснабжения к нормальному режиму и ведут работы по индивидуальным заявкам в потребительской сети напряжением 0,4 кВ, среди которых в основном садовые товарищества и коттеджные поселки, также оказывается помощь абонентам самостоятельно обслуживающих свои электросети, добавили в компании.
"Всего энергетики убрали с проводов более 400 упавших из пределов охранных зон деревьев, отремонтировали более 600 поврежденных линий электропередачи. В работах суммарно были задействованы 354 бригады компании, 1096 человек и 359 единиц спецтехники. Специалисты работали круглосуточно, в том числе на фоне сложной погодной обстановки", - добавляется в сообщении.
 
ПроисшествияРОССИЯМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала