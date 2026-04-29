В Подмосковье восстановили нарушенное циклоном электроснабжение

2026-04-29T09:35+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Энергетики полностью восстановили нарушенное циклоном электроснабжение потребителей по основной сети в Подмосковье, сообщает компания "Россети Московский регион". Циклон с мокрым снегом и сильным ветром обрушился на Подмосковье в начале недели, из-за чего в ряде населенных пунктов фиксировалось отключение электроснабжения потребителей. "Специалисты компании "Россети Московский регион" полностью завершили ремонтные работы на севере Подмосковья на линиях электропередачи 6-10 кВ, поврежденных мощным циклоном. Таким образом к 5 утра 29 апреля восстановлено электроснабжение всех потребителей Московской области по основной сети", - говорится в сообщении. Уточняется, что 28 апреля к середине дня энергетикам удалось восстановить электроснабжение на юге, востоке и западе области. Сейчас специалисты приводят схемы электроснабжения к нормальному режиму и ведут работы по индивидуальным заявкам в потребительской сети напряжением 0,4 кВ, среди которых в основном садовые товарищества и коттеджные поселки, также оказывается помощь абонентам самостоятельно обслуживающих свои электросети, добавили в компании. "Всего энергетики убрали с проводов более 400 упавших из пределов охранных зон деревьев, отремонтировали более 600 поврежденных линий электропередачи. В работах суммарно были задействованы 354 бригады компании, 1096 человек и 359 единиц спецтехники. Специалисты работали круглосуточно, в том числе на фоне сложной погодной обстановки", - добавляется в сообщении.

