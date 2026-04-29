В США обвинили Пентагон в задержке военной помощи Украине - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260429/ssha-869527148.html
В США обвинили Пентагон в задержке военной помощи Украине
2026-04-29T02:44+0300
мировая экономика
экономика
общество
украина
сша
киев
washington post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869527148.jpg?1777419861
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Сенатор Макконнелл обвинил Пентагон в задержке военной помощи Украине

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 29 апр – ПРАЙМ. Влиятельный сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил Пентагон в задержке военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, которая была одобрена конгрессом в рамках бюджета на 2026 финансовый год.
"В прошлом году… республиканское большинство в обоих комитетах по делам вооруженных сил санкционировало выделение 400 миллионов долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины на каждый из следующих двух лет... Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне", - написал сенатор в своей статье для газеты Washington Post.
Сенатор также подчеркнул, что военное ведомство США игнорирует запросы законодателей о судьбе средств, выделенных Киеву.
При этом Макконнелл фактически обвинил заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби в саботаже решений конгресса, подчеркнув, что тот уже не в первый раз препятствует реализации утвержденной военной помощи Украине.
Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна обвинила демократов в намеренном затягивании конфликта на Украине, назвав его прикрытием для масштабной коррупционной схемы по отмыванию бюджетных средств США для финансирования собственных политических целей. При этом Луна подчеркнула, что помощь Украине может легко стать величайшим коррупционным скандалом в истории США.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала