В России девять банков изменили ставки по вкладам после заседания ЦБ

После заседания Банка России по ключевой ставке девять банков из топ-20 изменили ставки по вкладам, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".

2026-04-29T18:32+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. После заседания Банка России по ключевой ставке девять банков из топ-20 изменили ставки по вкладам, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "С момента снижения ключевой ставки изменение тарифов по вкладам произошло в 9 банках из топ-20: восемь - снижали, один банк увеличил ставки по годовым вкладам", - говорится в сообщении. При этом 11 банков из топ-20 ставки сохранили. Согласно индексу вкладов "Финуслуг", наибольшее сокращение доходностей с момента заседания было зафиксировано по длинным вкладам от полутора лет, меньше всего доходности сократились у годовых вкладов. По состоянию на 29 апреля 2026 года средняя ставка по вкладам на три месяца снизилась до 13,56%, по полугодовым вкладам - до 13,00%, по вкладам на год - до 12,23%. Средняя ставка по вкладу на 1,5 года снизилась до 11,25%, по двухлетнему вкладу - до 11,06%, по трехлетнему вкладу - до 10,82%. Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - вновь на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.

