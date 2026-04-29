В России девять банков изменили ставки по вкладам после заседания ЦБ - 29.04.2026, ПРАЙМ
В России девять банков изменили ставки по вкладам после заседания ЦБ
В России девять банков изменили ставки по вкладам после заседания ЦБ
"Финуслуги": после заседания ЦБ девять банков из топ-20 изменили ставки по вкладам

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. После заседания Банка России по ключевой ставке девять банков из топ-20 изменили ставки по вкладам, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"С момента снижения ключевой ставки изменение тарифов по вкладам произошло в 9 банках из топ-20: восемь - снижали, один банк увеличил ставки по годовым вкладам", - говорится в сообщении.
При этом 11 банков из топ-20 ставки сохранили.
Согласно индексу вкладов "Финуслуг", наибольшее сокращение доходностей с момента заседания было зафиксировано по длинным вкладам от полутора лет, меньше всего доходности сократились у годовых вкладов.
По состоянию на 29 апреля 2026 года средняя ставка по вкладам на три месяца снизилась до 13,56%, по полугодовым вкладам - до 13,00%, по вкладам на год - до 12,23%. Средняя ставка по вкладу на 1,5 года снизилась до 11,25%, по двухлетнему вкладу - до 11,06%, по трехлетнему вкладу - до 10,82%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - вновь на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
ЭкономикаФинансыБанкибанк Россия
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
