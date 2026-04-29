https://1prime.ru/20260429/steyblkoin-869545449.html

Расчеты в стейблкоинах через Visa достигли семи миллиардов долларов в год

Годовой объем расчетов в стейблкойнах через платежную систему Visa достиг 7 миллиардов долларов, сообщила в пресс-релизе компания.

криптовалюта

финансы

visa

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75719/10/757191075_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_72aeb9e370f7cbd22357c85d17136eb4.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Годовой объем расчетов в стейблкойнах через платежную систему Visa достиг 7 миллиардов долларов, сообщила в пресс-релизе компания. "По мере того как стейблкоины становятся частью основных платежных потоков, пилотный проект Visa по расчетам в стейблкоинах теперь поддерживает 9 блокчейнов и достиг годового объема расчетов в стейблкоинах в 7 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Рост годового оборота стейблкоина свидетельствует о растущем доверии к инфраструктуре блокчейна со стороны финансовых учреждений, финтех компаний и платежных систем, отмечает Visa. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям. Visa уже некоторое время развивает платежи с помощью карт, обеспеченных стейблкоинами. Стейблкоин - это вид криптовалюты, курс которой привязан к относительно стабильному активу, чтобы снизить сильные колебания цены.

https://1prime.ru/20260427/nalog-869479145.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

