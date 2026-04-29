Расчеты в стейблкоинах через Visa достигли семи миллиардов долларов в год - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260429/steyblkoin-869545449.html
Расчеты в стейблкоинах через Visa достигли семи миллиардов долларов в год
2026-04-29T16:54+0300
криптовалюта
финансы
visa
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75719/10/757191075_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_72aeb9e370f7cbd22357c85d17136eb4.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75719/10/757191075_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_7cb06023015cf562db31f4b103476fea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:54 29.04.2026
 
Visa . Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Годовой объем расчетов в стейблкойнах через платежную систему Visa достиг 7 миллиардов долларов, сообщила в пресс-релизе компания.
"По мере того как стейблкоины становятся частью основных платежных потоков, пилотный проект Visa по расчетам в стейблкоинах теперь поддерживает 9 блокчейнов и достиг годового объема расчетов в стейблкоинах в 7 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Рост годового оборота стейблкоина свидетельствует о растущем доверии к инфраструктуре блокчейна со стороны финансовых учреждений, финтех компаний и платежных систем, отмечает Visa.
Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
Visa уже некоторое время развивает платежи с помощью карт, обеспеченных стейблкоинами. Стейблкоин - это вид криптовалюты, курс которой привязан к относительно стабильному активу, чтобы снизить сильные колебания цены.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала