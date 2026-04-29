Расчеты в стейблкоинах через Visa достигли семи миллиардов долларов в год
Расчеты в стейблкоинах через Visa достигли семи миллиардов долларов в год
2026-04-29T16:54+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Годовой объем расчетов в стейблкойнах через платежную систему Visa достиг 7 миллиардов долларов, сообщила в пресс-релизе компания. "По мере того как стейблкоины становятся частью основных платежных потоков, пилотный проект Visa по расчетам в стейблкоинах теперь поддерживает 9 блокчейнов и достиг годового объема расчетов в стейблкоинах в 7 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Рост годового оборота стейблкоина свидетельствует о растущем доверии к инфраструктуре блокчейна со стороны финансовых учреждений, финтех компаний и платежных систем, отмечает Visa. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям. Visa уже некоторое время развивает платежи с помощью карт, обеспеченных стейблкоинами. Стейблкоин - это вид криптовалюты, курс которой привязан к относительно стабильному активу, чтобы снизить сильные колебания цены.
