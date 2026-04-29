Стоимость операции США против Ирана превысила 65 миллиардов долларов
Стоимость военной операции США против Ирана превысила 65 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T05:48+0300
ВАШИНГТОН, 29 апр – ПРАЙМ. Стоимость военной операции США против Ирана превысила 65 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
По данным портала, на 59-й день операции расходы Вашингтона превысили 65 миллиардов.
Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.
