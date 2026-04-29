https://1prime.ru/20260429/sud-869546300.html
"Ингосстрах" требует в суде 691 миллионов рублей от "Газпром авиа"
"Ингосстрах" требует в суде 691 миллионов рублей от "Газпром авиа" - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Ингосстрах" требует в суде 691 миллионов рублей от "Газпром авиа"
Страховая компания "Ингосстрах" просит арбитражный суд Москвы взыскать 691 миллион рублей с авиапредприятия "Газпром авиа" и подмосковного ООО "Авиапартнер",... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T17:21+0300
2026-04-29T17:21+0300
2026-04-29T17:21+0300
происшествия
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75204/17/752041793_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_12578a45ecb48a1483bf95ee82a6bbec.jpg
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Страховая компания "Ингосстрах" просит арбитражный суд Москвы взыскать 691 миллион рублей с авиапредприятия "Газпром авиа" и подмосковного ООО "Авиапартнер", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 16 апреля, он принят к рассмотрению, предварительные слушания суд назначил на 5 августа. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не уточняются. По данным "БИР-Аналитик", владельцами ООО "Авиапартнер" являются два физлица, основной вид деятельности компании – "перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75204/17/752041793_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_59d965c9d0d3e414b49cfef451ff3135.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ
"Ингосстрах" требует в суде 691 миллионов рублей от "Газпром авиа"
"Ингосстрах" требует от "Газпром авиа" и "Авиапартнера" 691 миллион рублей
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Страховая компания "Ингосстрах" просит арбитражный суд Москвы взыскать 691 миллион рублей с авиапредприятия "Газпром авиа" и подмосковного ООО "Авиапартнер", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 16 апреля, он принят к рассмотрению, предварительные слушания суд назначил на 5 августа. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не уточняются.
По данным "БИР-Аналитик", владельцами ООО "Авиапартнер" являются два физлица, основной вид деятельности компании – "перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию".
