Танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив - 29.04.2026, ПРАЙМ
Танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив
Танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив - 29.04.2026, ПРАЙМ
Танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив
Танкер Idemitsu Maru, принадлежащий японской энергетической компании Idemitsu, прошел через Ормузский пролив, сообщило агентство Киодо. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T04:47+0300
2026-04-29T04:53+0300
энергетика
ормузский пролив
персидский залив
ближний восток
04:47 29.04.2026 (обновлено: 04:53 29.04.2026)
 
Танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив

Четвертый танкер японской компании прошел через Ормузский пролив

ТОКИО, 29 апр – ПРАЙМ. Танкер Idemitsu Maru, принадлежащий японской энергетической компании Idemitsu, прошел через Ормузский пролив, сообщило агентство Киодо.
Танкер длиной 300 метров, построенный в 2007 году, перевозит 2 миллиона баррелей нефти. Пункт назначения неизвестен.
Судно вошло в Персидский залив 25 февраля и с тех пор не могло выйти. Ночью во вторник оно прошло к югу от острова Ларак – по пути, рекомендованному Ираном. Утром в среду оно шло в направлении Индийского океана.
До сих пор с начала военных действий на Ближнем Востоке через Ормузский пролив прошли три танкера, связанных с Японией и ее компаниями. К 28 апреля правительство сообщало, что в Персидском заливе остаются 42 японских судна.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено.
 
