https://1prime.ru/20260429/tanker-869528626.html
Танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив
Танкер Idemitsu Maru, принадлежащий японской энергетической компании Idemitsu, прошел через Ормузский пролив, сообщило агентство Киодо. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T04:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869528626.jpg?1777427614
ТОКИО, 29 апр – ПРАЙМ. Танкер Idemitsu Maru, принадлежащий японской энергетической компании Idemitsu, прошел через Ормузский пролив, сообщило агентство Киодо. Танкер длиной 300 метров, построенный в 2007 году, перевозит 2 миллиона баррелей нефти. Пункт назначения неизвестен. Судно вошло в Персидский залив 25 февраля и с тех пор не могло выйти. Ночью во вторник оно прошло к югу от острова Ларак – по пути, рекомендованному Ираном. Утром в среду оно шло в направлении Индийского океана. До сих пор с начала военных действий на Ближнем Востоке через Ормузский пролив прошли три танкера, связанных с Японией и ее компаниями. К 28 апреля правительство сообщало, что в Персидском заливе остаются 42 японских судна. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Четвертый танкер японской компании прошел через Ормузский пролив
